Đọc truyện: Cung đường tình yêu (Tập 9)

Sau những mất mát đau đớn của người yêu và đồng đội, Trung vẫn tiếp tục cùng đơn vị bám những cung đường Trường Sơn, đưa đoàn xe tiến sâu vào chiến trường. Một lần nữa, anh phải đối mặt với lằn ranh sinh tử khi chiếc xe mất kiểm soát giữa đường đèo, rồi tiếp tục hành quân qua vùng ngã ba Đông Dương, giữa tình cảm nồng hậu của đồng bào các dân tộc dành cho bộ đội.

Nhưng chiến trường không có phút bình yên dài lâu. Một trận bom bất ngờ bên sông Sa Thầy lại cướp đi những người đồng đội ngay trước mắt Trung. Phía trước, trực thăng và lực lượng thám báo của địch xuất hiện, buộc đơn vị phải ém quân, sẵn sàng chiến đấu và tìm cách mở đường cho đoàn xe tiếp tục hành tiến.