Luật An ninh dữ liệu vừa được Quốc hội thông qua xác định cấp độ rủi ro là căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng, không đồng nhất và không thay thế việc phân loại dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng theo pháp luật về dữ liệu.

Chiều 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh dữ liệu với 468/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,79% tổng số đại biểu Quốc hội).

Luật gồm 6 chương, 28 điều, quy định về nguyên tắc, biện pháp bảo vệ an ninh dữ liệu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, về phân loại, bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro, dự thảo Luật xác định cấp độ rủi ro là căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng, không đồng nhất và không thay thế việc phân loại dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng theo pháp luật về dữ liệu.

Hệ thống thông tin xử lý đồng thời dữ liệu thuộc nhiều cấp độ phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ theo cấp độ cao nhất phát sinh. Về phân định thẩm quyền, dự thảo xác lập nguyên tắc một việc, một cơ quan chịu trách nhiệm chính, một quy trình, một kết quả được công nhận, sử dụng chung, không thẩm định, kiểm tra hai lần cùng một nội dung.

5 cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu (Điều 9 Luật An ninh dữ liệu): Cấp độ 1: không làm tổn hại hoặc tổn hại không đáng kể tới quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Cấp độ 2: có thể làm gián đoạn hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức hoặc làm tổn hại tới quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Cấp độ 3: có thể làm tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tới quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc làm tổn hại, tổn hại nghiêm trọng tới trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng hoặc làm tổn hại tới an ninh quốc gia; Cấp độ 4: có thể làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia; Cấp độ 5: có thể làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới an ninh quốc gia.

Đối với thẩm định an ninh dữ liệu, Bộ Công an thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 trên phạm vi toàn quốc; Bộ Quốc phòng thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu quân sự, quốc phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu thuộc Ban Cơ yếu.

Riêng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động dân sự, kinh tế của đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thẩm định.

Kết quả biểu quyết. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Liên quan mật mã an ninh, theo Bộ trưởng Công an, đây là lớp bảo vệ kỹ thuật bổ sung, độc lập, không thay thế mật mã cơ yếu, không làm thay đổi vai trò, chức năng của Ban Cơ yếu Chính phủ. Trước mắt, chỉ sử dụng mật mã này trong phạm vi ngành Công an; đối với dữ liệu không thuộc bí mật nhà nước, việc sử dụng mật mã an ninh hoàn toàn tự nguyện.

Về tính thống nhất của pháp luật, Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ, Điều 3 dự thảo Luật được chỉnh lý để làm rõ nguyên tắc, thứ tự áp dụng đối với nội dung giao thoa với pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cơ yếu; đồng thời hoàn thiện Điều 26 để bảo đảm thống nhất khi thực hiện.

Về giảm thủ tục và chi phí tuân thủ, dự thảo Luật bổ sung cơ chế công nhận, sử dụng chung kết quả đánh giá, kiểm toán, chứng nhận an ninh dữ liệu theo nguyên tắc một hồ sơ, một đầu mối. Chủ quản dữ liệu được nộp một bộ hồ sơ tích hợp các nội dung đánh giá, thẩm định theo pháp luật về dữ liệu, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân qua một đầu mối tiếp nhận.

Luật An ninh dữ liệu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật (liên quan hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu đã đưa vào vận hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành).