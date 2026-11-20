Bắt buộc xác thực danh tính điện tử quốc gia với tài khoản mạng xã hội

Chiều 20/11, với 473/478 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Định danh và xác thực điện tử.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tóm tắt 6 nội dung lớn về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật.

Một là, đã rà soát dự thảo Luật, bảo đảm đồng bộ với pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, căn cước.

Hai là, đã làm rõ nguyên tắc định danh, xác thực điện tử bắt buộc hoặc tự nguyện; thu thập dữ liệu đúng mục đích theo quy định của pháp luật, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử.

Ba là, quy định nguyên tắc tự động tạo lập danh tính điện tử, cấp mã định danh quốc gia khi thông tin trong cơ sở dữ liệu đã đầy đủ, chính xác, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại; danh tính điện tử đã được tạo lập trước khi Luật có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có giá trị sử dụng.

Bốn là, quy định danh tính điện tử tự chủ phải được lưu trữ tại Việt Nam; việc định danh không làm phát sinh, thay đổi quyền đối với đối tượng được định danh điện tử; việc khai thác thông tin có chứa dữ liệu cá nhân phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

Kết quả biểu quyết. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Năm là, quy định rõ việc bắt buộc xác thực tài khoản giao dịch điện tử với danh tính điện tử của chủ thể, áp dụng đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội...; Luật giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện phù hợp với tiến trình chuyển đổi số.

Sáu là, quy định quản lý dịch vụ định danh, xác thực điện tử thông qua điều kiện cung cấp dịch vụ và cơ chế hậu kiểm, không cấp phép; hoàn thiện quy định về việc sử dụng danh tính điện tử của nước ngoài, bảo đảm phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Luật Định danh và xác thực điện tử gồm 7 chương, 45 điều và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2027. Việc cấp chứng thư chữ ký số công cộng bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử quốc gia được thực hiện từ ngày 1/3/2027.

Về điều khoản chuyển tiếp, Luật Định danh và xác thực điện tử quy định danh tính điện tử đã được tạo lập theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành tiếp tục có giá trị sử dụng, không phải thực hiện việc thu thập, tạo lập lại danh tính theo quy định của Luật này. Việc tạm dừng, khôi phục hiệu lực, chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ danh tính điện tử thực hiện theo quy định của Luật này.