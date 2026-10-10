Đồng chí Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường tham gia trồng cây xanh tại AEON MALL Hạ Long

Sáng 10/10, tại Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long, phường Bãi Cháy, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố cùng các đại biểu tham dự Lễ trồng cây “Gieo mầm sóng xanh”. Chương trình do Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng tương lai phát triển bền vững.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố cùng các đại biểu tham dự Lễ trồng cây “Gieo mầm sóng xanh” tại Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng gần 500 đại biểu đến từ công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, công ty TNHH AEON Việt Nam, công ty TNHH AEON Delight Việt Nam, nhân dân, học sinh, sinh viên và các tổ chức trên địa bàn.

Trung tâm Thương mại AEON MALL Hạ Long nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã trồng gần 7.000 cây xanh thuộc 25 loài tuyển chọn, gồm cây bụi và cây thân gỗ được trồng trong khuôn viên trung tâm thương mại, góp phần tạo dựng cảnh quan và không gian xanh cho khu vực. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường, phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của địa phương, Đồng thời khẳng định sự gắn bó lâu dài của nhà đầu tư với Quảng Ninh.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố cùng các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long.

Cùng với trồng cây xanh, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và tài nguyên nước hiệu quả, hướng tới xây dựng trung tâm thương mại thân thiện với môi trường, đưa AEON MALL Hạ Long không chỉ trở thành điểm đến mua sắm mà còn là không gian kết nối cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các đại biểu trồng cây trong khuôn viên Trung tâm Thương mại AEON MALL Hạ Long.

Với những nỗ lực trong bảo vệ môi trường, tại buổi lễ Trung tâm Thương mại AEON MALL Hạ Long đã được trao chứng nhận công trình xanh LOTUS từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của AEON MALL trong quá trình hiện thực hóa những trung tâm thương mại xây dựng và vận hành theo định hướng thân thiện với môi trường.

Đồng chí Bí thư Thành ủy trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH AEON MALL Hạ Long.

Tham gia trồng cây và thăm cơ sở vật chất của Trung tâm Thương mại AEON MALL Hạ Long, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố đánh giá cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường. Qua đó góp phần thực hiện định hướng phát triển xanh, bền vững của địa phương. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục còn lại, đưa trung tâm thương mại chính thức đi vào hoạt động theo đúng cam kết trong tháng 11/2026.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường cùng các đại biểu kiểm tra tiến độ Trung tâm Thương mại AEON MALL Hạ Long.

Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án đối với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu, bổ sung các hạng mục tạo điểm nhấn, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng trải nghiệm của trung tâm thương mại. Qua đó, phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy tiêu dùng, tạo thêm việc làm và góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Tập đoàn AEON tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư tại Quảng Ninh. Thành phố cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động đầu tư, kinh doanh được thực hiện hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu chụp ảnh tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Hạ Long.

Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với các đối tác Nhật Bản không ngừng được củng cố và mở rộng. Đến hết tháng 9/2026, Nhật Bản có 23 dự án đầu tư tại Quảng Ninh với tổng vốn đăng ký trên 2,8 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại địa phương. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Thương mại AEON MALL Hạ Long với gần 140 gian hàng trong giai đoạn 1 và kế hoạch mở rộng ở giai đoạn 2, là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng thương mại của thành phố, góp phần thúc đẩy tiêu dùng, tạo việc làm và bổ sung điểm đến mua sắm, trải nghiệm hiện đại cho người dân, du khách.