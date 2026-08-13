Gen Z 14: Burnout – Chiếc pin báo đỏ của tuổi trẻ

Thu Nga, 25 tuổi, có một công việc ổn định, học thêm ngoại ngữ, tham gia các lớp kỹ năng vào cuối tuần và luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhưng rồi có một giai đoạn, cô thường thức dậy với cảm giác mệt mỏi, không còn tập trung vào việc học và thậm chí thấy có lỗi mỗi khi cho phép mình nghỉ ngơi.

Trong tập Gen Z 14 này, Thu Nga kể về quãng thời gian lịch trình ngày một kín trong khi năng lượng cứ âm thầm vơi đi – và cách cô dần nhận ra rằng, đôi khi những khoảng trống trong lịch không có nghĩa là mình đang đứng yên.