Chăn nuôi công nghệ cao

Với định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, thành phố Quảng Ninh đang tập trung thu hút, triển khai các dự án chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Đây được xác định là hướng đi quan trọng nhằm hình thành vùng sản xuất tập trung, kiểm soát dịch bệnh, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo động lực mới cho tăng trưởng ngành Nông nghiệp đến năm 2030.

Dự án chăn nuôi lợn giống và thương phẩm công nghệ cao Dabaco có diện tích 30ha, tại khu Tràng Lương, phường Bình Khê.

Để phát triển các động lực tăng trưởng mới trong nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Sở đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai thực hiện.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển thêm 70.380 con lợn, 1.000 con bò thịt, 10.000 con bò sữa và khoảng 1,47 triệu con gà. Điểm đáng chú ý là định hướng phát triển không đơn thuần mở rộng quy mô đàn vật nuôi mà tập trung vào các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn chăn nuôi với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và kiểm soát an toàn sinh học.

Hiện thành phố đang tập trung thu hút, thúc đẩy triển khai các dự án trọng tâm trong lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn. Các dự án được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản về phương thức sản xuất, góp phần hình thành những vùng chăn nuôi tập trung, hiện đại, giảm chi phí, nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Tiêu biểu là Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Quảng Tân và xã Đầm Hà. Dự án được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tại Quyết định số 4460/QĐ-UBND (ngày 24/11/2025), do Công ty CP Đô thị sinh thái quốc tế làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích sử dụng khoảng 170,68ha, với tổng đàn bò 10.000 con, trong đó có 5.000 con bò sữa; nhà máy chế biến sữa có công suất 200 tấn sữa/ngày. Việc kết hợp giữa chăn nuôi bò sữa với nhà máy chế biến được kỳ vọng tạo thành chuỗi sản xuất khép kín, từ chăn nuôi, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và hạn chế những khâu trung gian trong chuỗi cung ứng.

Một dự án chăn nuôi công nghệ cao khác đang được triển khai là Khu trang trại chăn nuôi heo nái công nghệ cao của Công ty CP Chăn nuôi NHP Đông Hải. Dự án được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND (ngày 27/5/2025) tại xã Đông Ngũ.

Dự án có diện tích khoảng 152.575m², quy mô 5.000 con heo giống/năm. Theo tiến độ được phê duyệt, dự án dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác, vận hành trong tháng 3/2027. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định.

Bên cạnh hai dự án trên, thành phố tiếp tục thúc đẩy nhanh các dự án chăn nuôi công nghệ cao có quy mô lớn, như: Dự án nuôi lợn công nghệ cao quy mô trên 500.000 con tại phường Bình Khê và xã Đông Ngũ; Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco; Dự án Khu chăn nuôi gà giống và gà đẻ trứng thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco; Dự án Trang trại chăn nuôi gia cầm tại đường Than Thùng, khu Miếu Bòng, phường Yên Tử.

Chăn nuôi bò thương phẩm tại Công ty TNHH Phú Lâm, xã Hải Ninh.

Việc hình thành các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tạo điều kiện để ngành chăn nuôi thành phố từng bước thay đổi phương thức sản xuất; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; mở ra hướng phát triển gắn với kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Những chuyển biến trong chăn nuôi đang góp phần duy trì đà tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Lĩnh vực chăn nuôi, 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 79.846 tấn, tăng 2.766 tấn, tương đương 3,59% so với cùng kỳ. Tăng trưởng quý III khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 3,91%; lũy kế 9 tháng đạt 4,29%. Quý IV/2026, thành phố dự kiến tăng trưởng khu vực này đạt 3,21%, cả năm đạt khoảng 4%.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai Kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đến năm 2030; rà soát quỹ đất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Cùng với đó, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm và khuyến khích doanh nghiệp liên kết với người dân trong sản xuất, tiêu thụ. Qua đó, giúp tăng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, góp phần hình thành nền nông nghiệp hiện đại và tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố đến năm 2030.