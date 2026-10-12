Điển hình trong phát triển nông nghiệp xanh

Từ vùng sản xuất tập trung, quy trình VietGAP, hữu cơ đến chuỗi liên kết với hàng trăm hộ nông dân, HTX Dịch vụ Nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong (phường Đông Triều) đang cho thấy hướng đi bền vững khi chuyển mạnh sang sản xuất xanh.

Thành lập từ năm 2010, HTX Dịch vụ Nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong từng bước xây dựng vùng sản xuất tập trung, liên kết với doanh nghiệp và các hộ nông dân. HTX áp dụng quy trình VietGAP, sản xuất hữu cơ, kiểm soát chặt chẽ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; ứng dụng nhà màng, máy gieo hạt tự động, tưới tự động điều khiển qua điện thoại.

Lao động HTX Dịch vụ Nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong (phường Đông Triều) kiểm tra cây giống trước khi đưa vào trồng trong nhà lưới.

Ông Hoàng Đức Mạnh, Phó Giám đốc HTX, cho biết: Chúng tôi giảm dần phụ thuộc vào phân bón hóa học. Trước đây HTX dùng tới 90% phân bón hóa học, nay chỉ còn 30%, phần còn lại là phân hữu cơ và vi sinh. Định hướng lâu dài của HTX là bảo vệ sức khỏe người nông dân, người tiêu dùng, đồng thời tăng sản lượng, thu nhập cho nông dân.

Không dừng ở khâu sản xuất, HTX đầu tư đồng bộ nhà sơ chế, kho lạnh, xưởng sấy khô, giảm tổn thất sau thu hoạch, kéo dài thời gian bảo quản. Nhiều sản phẩm được hoàn thiện bao bì, nhãn mác, tiêu biểu như: Hành thái lát sấy khô, bột sắn dây tinh khiết, gạo nếp cái hoa vàng... Nông sản đến tay người tiêu dùng qua cửa hàng nông sản sạch với gần 300 mặt hàng đạt chuẩn, hơn 60% là sản phẩm OCOP của thành phố Quảng Ninh. Mỗi năm, HTX cung cấp hàng trăm tấn rau, củ, quả cho Công ty Than Mạo Khê, Công ty 91 (thuộc Binh đoàn 19) và nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Điểm nổi bật của HTX Dịch vụ Nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong là sản xuất theo chuỗi giá trị; HTX trực tiếp hướng dẫn, giám sát kỹ thuật, hỗ trợ vật tư đầu vào, đồng thời thu mua, bao tiêu sản phẩm cho hộ liên kết. Hiện HTX duy trì khoảng 20ha rau, củ, quả theo mùa vụ và liên kết với hơn 400 hộ nông dân sản xuất khoảng 100ha lúa nếp cái hoa vàng tại khu vực Đông Triều.

Mô hình liên kết của HTX Dịch vụ Nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong còn thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Bà Lê Thị Tập (61 tuổi, ở khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê) lao động của HTX, chia sẻ: Tôi gắn bó với HTX từ những ngày đầu thành lập. Trước đây, trồng rau màu chủ yếu bằng kinh nghiệm, nhưng khi làm việc tại HTX chúng tôi được hướng dẫn đầy đủ từ gieo trồng đến thu hoạch. Công việc ổn định, ngày nào cũng có việc, thu nhập 8-10 triệu đồng mỗi tháng, đời sống khá hơn trước đây.

Bà Lê Thị Thà (ngoài cùng bên phải), Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong, giới thiệu các sản phẩm của HTX với lãnh đạo Thành ủy và Liên minh HTX thành phố tại Đại hội VII Liên minh HTX thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

HTX Dịch vụ Nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động; đồng thời thu hút hàng trăm lao động thời vụ. Doanh thu của HTX năm 2025 đạt gần 70 tỷ đồng; năm 2026, doanh thu của HTX dự kiến đạt từ 70-80 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Quảng Ninh Mạc Đoàn Dũng đánh giá: Thời gian qua, HTX Dịch vụ Nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong đã nỗ lực đổi mới phương thức sản xuất, từng bước phát triển theo hướng nông nghiệp xanh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, HTX luôn chú trọng gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, hướng tới nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện nay, cần tiếp tục được khuyến khích, nhân rộng. Liên minh HTX thành phố sẽ phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ các HTX tiếp cận với các nhà khoa học, cơ quan quản lý, đồng thời kết nối thị trường, góp phần lan tỏa những mô hình sản xuất hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Với bước đi bài bản của HTX Dịch vụ Nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong và sự đồng hành của Liên minh HTX thành phố, các mô hình HTX theo hướng sản xuất xanh sẽ được nhân rộng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Quảng Ninh hiện đại, bền vững.