Nhà nông đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Ông Đinh Văn Giang (khu Sông Khoai 11, phường Hiệp Hòa) có đam mê với khoa học kỹ thuật. Từ khởi đầu nghiên cứu thành công với máy thái thức ăn chăn nuôi vào năm 2000 cho đến nay, ông Giang đã phát triển nhiều dòng sản phẩm máy móc mới có tính ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp, mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

Sau nhiều năm nghiên cứu, ông Đinh Văn Giang sáng chế chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng công nghệ xanh. Một chiếc máy nhỏ gọn, nhưng tích hợp nhiều tính năng chỉ với một lần ấn nút sử dụng đã thái cho đến kết hợp xay, nấu thức ăn bằng công nghệ ủ men và sinh nhiệt từ máy. Hiệu quả từ sản phẩm kỹ thuật này của ông Giang đã mang lại rất nhiều tiện ích cho nông dân sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng độc quyền sáng chế năm 2017.

Anh Đoàn Văn Hoàng - hộ chăn nuôi gia cầm (khu Khoái Lạc, phường Hiệp Hòa) đang sử dụng máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng công nghệ xanh của ông Đinh Văn Giang, cho biết: Trước kia, trang trại chăn nuôi của tôi cần đến 3 nhân công để chuẩn bị thức ăn, vệ sinh chuồng trại. 6 năm nay, tôi sử dụng máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng công nghệ xanh, cho thấy hiệu quả. Nguồn thức ăn từ rau xanh xung quanh nhà như cây cỏ, ngô, khoai… tôi đều tận dụng triệt để cho chăn nuôi. Chiếc máy nhỏ gọn này vừa tiết kiệm được nhân công, vừa tiết kiệm nhiều chi phí đầu vào cho gia đình.

Chỉ với một lần ấn nút, toàn bộ rau xanh, ngô, men ủ vi sinh đều kết hợp trong một lần xay nghiền nên rất là hiệu quả phục vụ chăn nuôi.

16 năm say sưa nghiên cứu, đến nay, ông Đinh Văn Giang sở hữu một "gia tài" sáng chế được công nhận từ cấp thành phố đến cấp trung ương, như: Máy băm, nghiền đá siêu mịn; máy thái tôm, mực; máy chế biến giò, chả; máy chế biến thức ăn cho gia cầm; máy ép viên; máy hút bùn, dọn ao nuôi trồng thủy sản, máy hút bể phốt giữ nguyên khí ga…

Những sản phẩm này được sản xuất thành hàng hóa, rất hữu ích cho người sử dụng trong hoạt động sản xuất. Nhiều sản phẩm trong số đó đã thâm nhập thị trường một số nước châu Á và châu Mỹ.

Ông Đinh Văn Giang cho biết: Trong nghiên cứu quan trọng nhất là giá trị, chất lượng, tuổi thọ và công năng của sản phẩm khi đến tay người nông dân sử dụng. Là nông dân thuần túy nên khi bắt tay vào nghiên cứu, tôi cũng trải qua nhiều lần thất bại. Có những nghiên cứu mất 6 đến 7 năm cộng với kinh phí đầu tư mới hoàn thành được. Tôi rất mừng vì sáng chế ra những sản phẩm thành công, có tính ứng dụng cao. Tuy nhiên, hiện nay có một số sản phẩm do tôi nghiên cứu đã bị làm giả, làm nhái, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất và đây cũng là điều tôi còn nhiều trăn trở.

16 năm say sưa nghiên cứu, đến nay ông Đinh Văn Giang có nhiều sản phẩm công nhận từ cấp thành phố đến cấp trung ương.

Những sản phẩm khoa học kỹ thuật do ông Đinh Văn Giang sáng chế, sản xuất không chỉ phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, làm lợi cho người nông dân sử dụng mà còn thể hiện sự say mê học hỏi, tìm tòi, sáng tạo với mong muốn máy móc sẽ dần thay thế, giải phóng sức lao động.

Ông Đoàn Văn Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hiệp Hòa, nhận xét: Sáng chế của ông Giang lại mang tính ứng dụng rất lớn đối với đời sống sản xuất của nông dân, đặc biệt là tận dụng được nguồn phụ phẩm rất lớn trong nông nghiệp kết hợp với việc đưa các sản phẩm men vi sinh để vào ủ lên men thức ăn chăn nuôi vừa tiết giảm chi phí đầu vào, vừa đảm bảo an toàn sinh học. Như hiện tại, không chỉ có nông dân ở phường Hiệp Hòa mà nhiều địa phương đã sử dụng công nghệ máy móc của ông Giang vào sản xuất.

Ông Đinh Văn Giang lắp đặt thiết bị máy hút bùn, dọn ao nuôi thủy sản.

Từ một người nông dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng, nhưng đam mê nghiên cứu khoa học chưa bao giờ ngưng nghỉ, ông Đinh Văn Giang vẫn gắn bó với nghề nông nhưng theo một hướng hoàn toàn khác, đó là đem trí tuệ để phục vụ cho bà con, giúp bà con làm giàu trên quê hương. Với những cống hiến đó, ông Đinh Văn Giang vinh dự là một trong 2 gương mặt nông dân tiêu biểu của TP Quảng Ninh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” được tuyên dương trong tháng 10/2026.