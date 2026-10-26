HĐND thành phố làm việc với Đoàn công tác Hội đồng thành phố Cheongju (Hàn Quốc)

Sáng 26/10, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc, do bà Lim Eunseong, Chủ tịch Hội đồng thành phố Cheongju, làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, chào mừng Đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Cheongju đến thăm, làm việc tại địa phương; đồng thời giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương đề xuất hai bên duy trì hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản; bảo vệ môi trường, quản lý điểm đến, gắn bảo tồn với phát triển kinh tế và sinh kế cộng đồng. Ngoài ra, việc thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan chuyên môn và đơn vị quản lý di sản cũng được xác định là hướng hợp tác nhằm quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương.

Bà Lim Eunseong, Chủ tịch Hội đồng thành phố Cheongju, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử địa phương. Đồng thời, tìm hiểu về phát triển tiềm năng, thế mạnh và định hướng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế biển, quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản đặc trưng của mỗi địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, tặng quà lưu niệm cho đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lim Eunseong, Chủ tịch Hội đồng thành phố Cheongju, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Quảng Ninh; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển của thành phố và đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động trao đổi, giao lưu giữa hai cơ quan dân cử. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh và thành phố Cheongju ngày càng phát triển.