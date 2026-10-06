Lionel Messi chia tay đội tuyển Argentina trong trận giao hữu tại Buenos Aires

Trong hơn hai thập kỷ, Lionel Messi đã trở thành biểu tượng không thể thay thế của bóng đá Argentina, từ những ngày đầu khoác áo đội tuyển đến đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2022. Giờ đây, khi hành trình của siêu sao 39 tuổi trong màu áo Albiceleste đang đi đến hồi kết, sự tiếc nuối của người hâm mộ hòa cùng niềm tin vào một thế hệ mới. Trận giao hữu với Benin tại Buenos Aires dự kiến diễn ra vào tối ngày 6/10 giờ địa phương (sáng 7/10 theo giờ Việt Nam) không chỉ là lời chia tay Messi, mà còn mở ra chương mới của bóng đá Argentina.

Lionel Messi để lại một di sản đồ sộ trong màu áo đội tuyển Argentina. Ảnh: AP.

Messi và hành trình 21 năm cùng đội tuyển Argentina

Messi để lại một di sản đồ sộ với chức vô địch World Cup 2022, hai lần vào chung kết World Cup năm 2014 và 2026, hai lần vô địch Copa América năm 2021 và 2024, Huy chương Vàng Olympic 2008 cùng 125 bàn thắng – một kỷ lục trong lịch sử đội tuyển Argentina.

Việc Messi chia tay đội tuyển đặt ra câu hỏi liệu Argentina có thể tiếp tục duy trì vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới, hay sẽ trải qua một giai đoạn khan hiếm danh hiệu tương tự khoảng thời gian 35 năm sau khi Diego Maradona rời đội tuyển.

“Messi để lại một di sản không gì sánh được. Chúng tôi phải tiếp tục thi đấu, nhưng cảm giác có cậu ấy trên sân là điều đặc biệt. Tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào khác tạo ra những cảm xúc như vậy trên sân cỏ và đó là điều chúng tôi nhớ nhất”, HLV Lionel Scaloni nói.

Dù vậy, HLV Scaloni vẫn tin tưởng vào tương lai của đội tuyển Argentina. Nhà cầm quân này đang đàm phán để gia hạn hợp đồng thêm 4 năm và khẳng định đội tuyển Argentina sẽ tiếp tục duy trì vị thế đẳng cấp.

Thế hệ kế cận sẵn sàng

Những trận đấu gần đây dù không có Messi vẫn mang đến những tín hiệu tích cực cho Argentina. Đội tuyển lần lượt đánh bại Bolivia 4-0 và Burkina Faso 7-0. Dù đối thủ không được đánh giá cao, các trận đấu này cho thấy Argentina đang có nhiều lựa chọn cho tương lai.

Bên cạnh những trụ cột như Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández và Lautaro Martínez, một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng đang nổi lên, trong đó có các tiền vệ Nicolás Paz, Franco Mastantuono cùng những cầu thủ chạy cánh Gianluca Prestianni và Leonel Flores.

Flores mới có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Boca Juniors cách đây 2 tháng nhưng đã được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Argentina.

“Giờ đây đang có sự chuyển giao thế hệ. Có lẽ chúng ta phải thi đấu theo cách khác, không còn suy nghĩ theo kiểu “Messi và 10 người còn lại”, mà phải là một tập thể thống nhất”, CĐV Cristian Versalles, 55 tuổi, nói.

Con trai ông, Ramiro, 23 tuổi, cũng tin rằng Argentina có đủ nhân tố để hướng tới tương lai. Nicolás Paz, cầu thủ đang khoác áo Como của Italy, là một trong những người ghi bàn trong trận thắng Burkina Faso.

Trong khi đó, CĐV Valentina Gago, 20 tuổi, cho biết cô hào hứng chờ đợi đội tuyển Argentina trong thời kỳ hậu Messi và dành sự yêu thích đặc biệt cho Lautaro Martínez. Lautaro, đội trưởng Inter Milan, đã vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Argentina với 42 bàn sau khi lập công trong trận gặp Burkina Faso.

“Chỉ cần các cầu thủ luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho màu áo đội tuyển, Argentina vẫn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua danh hiệu”, Gago nói.