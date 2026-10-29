Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố lần thứ 19

Chiều 29/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ số hoá, tạo lập hồ sơ điện tử trong Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố (từ ngày 24/7 đến ngày 28/10/2026); dự thảo Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua tự giám sát thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện dự thảo các văn bản để trình ký ban hành đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố xem xét, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Hội nghị cũng cho ý kiến về việc chỉ định, kiện toàn nhân sự tham gia cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra của các đảng ủy trực thuộc, cùng một số nội dung về công tác cán bộ, giao Ban Xây dựng Đảng hoàn thiện quy trình, thủ tục, bảo đảm đúng quy định.