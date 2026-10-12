Hội nghị chuyên đề về bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày 12/10, Thành ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị chuyên đề về bảo vệ bí mật Nhà nước. Dự hội nghị có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các cán bộ trực tiếp phụ trách nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước. Dự và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị có Thiếu tướng Hòa Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Thượng tá Phạm Văn Sính, báo cáo viên Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu Quảng Ninh tham dự hội nghị chuyên đề về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Bảo vệ bí mật Nhà nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển mạnh mẽ đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn và bảo đảm cho hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức.

Thiếu tướng Hòa Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, phát biểu tại hội nghi.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Hòa Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ; Thượng tá Phạm Văn Sính, báo cáo viên Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) truyền đạt chuyên đề về: Tình hình công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; những nguy cơ thách thức, đặc biệt là những nội dung cần chú ý trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; những nội dung trọng tâm của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; những quy định mới, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện.

T﻿hượng tá Phạm Văn Sính, báo cáo viên Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Báo cáo viên đã kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, phân tích nhiều tình huống phát sinh trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, hướng dẫn cách xử lý phù hợp. Đồng thời, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; các quy định liên quan bí mật Nhà nước trong công tác văn thư lưu trữ, công tác cơ yếu và sử dụng hệ thống mạng điện tử phục vụ truyền nhận văn bản bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố.



Các đại biểu lắng nghe các chuyên đề tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, không để xảy ra lộ, mất bí mật Nhà nước. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; thống nhất về nhận thức và phương pháp triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.