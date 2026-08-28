Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ giải quyết chậm, phải bổ sung nhiều lần.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, sáng 28/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2026.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Trình bày báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm quốc phòng và an sinh xã hội, giữ vững kỷ cương, an toàn xã hội và trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm các nội dung được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, quyết định nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ủng hộ Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Cử tri và nhân dân tin tưởng vào chủ trương đưa đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong kỷ nguyên mới, ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh điều hành phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về hoạt động của Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao vai trò trụ cột của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển; đặc biệt quan tâm theo dõi sát sao việc Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung lập pháp cấp bách, quyết sách lớn về kinh tế-xã hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất nhằm thể chế hóa và thực thi hiệu quả các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước.

Về điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành, cử tri và nhân dân đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, đổi mới phương thức làm việc, cụ thể hoá trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hướng đến bảo đảm mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số”.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cử tri và nhân dân bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao và ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình mới bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cử tri lo ngại nguy cơ mất an toàn hoạt động hàng không liên quan UAV

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đề cập mong muốn của cử tri và nhân dân về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập theo hướng hình thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn gắn với cơ cấu lại mạng lưới trường lớp được đánh giá bằng chất lượng dạy và học, năng lực quản trị nhà trường, sự tiện ích và mức độ hài lòng của học sinh, phụ huynh.

Đồng thời, cử tri bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn hoạt động hàng không do thiết bị bay không người lái (UAV) và các vật thể lạ xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; về diễn biến cực đoan của thời tiết gây mưa, giông lớn, ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ quét tại một số khu vực gây thiệt hại lớn về người, tài sản, sản xuất.

Vấn đề nữa khiến cử tri và nhân dân lo lắng là tình hình dịch bệnh trên gia súc và việc lén lút vận chuyển lợn ốm, lợn mắc dịch bệnh để tiêu thụ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh thực phẩm; tình trạng vỡ nợ do cá độ sau các giải bóng đá quốc tế lớn kéo theo các hành vi vi phạm pháp luật khác gia tăng...

Xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, tiêu thụ gia súc mắc bệnh

Trên cơ sở phản ánh của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ giải quyết chậm, phải bổ sung nhiều lần.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay theo quy định của pháp luật; rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục bảo đảm cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục và điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, tiêu thụ gia súc mắc bệnh; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định về kiểm soát giao dịch liên kết quốc tế, quản lý giá kê khai, đấu thầu thiết bị y tế, cơ chế xác minh nguồn gốc xuất xứ, giá vốn của hàng hóa nhập khẩu đặc thù…

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị thực hiện nghiêm việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân theo quy định; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm hoạt động cá độ bóng đá và không để phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp...