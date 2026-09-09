Nâng tầm lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Quảng Ninh bước vào một chặng đường phát triển mới với vị thế mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt đơn vị hành chính, mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với phương thức lãnh đạo, năng lực quản trị và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị. Từ bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt trong những ngày đầu chuyển đổi, đến chủ động kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu xây dựng một hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát thực tiễn và đủ năng lực dẫn dắt phát triển.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bãi Cháy.

Ngày 1/9/2026 ghi dấu mốc đặc biệt trong quá trình phát triển của Quảng Ninh khi Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Từ một tỉnh có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, có đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, Quảng Ninh bước vào một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, yêu cầu cao hơn và những cơ hội rộng mở hơn.

Để có được dấu mốc đó là cả một quá trình chuẩn bị công phu, bài bản của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh. Nhưng điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở việc hoàn thành một khối lượng lớn công việc để hình thành mô hình tổ chức mới, mà quan trọng hơn là ngay từ những ngày đầu, bộ máy thành phố đã được tổ chức vận hành theo yêu cầu không để xảy ra khoảng trống quản lý, không làm gián đoạn hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Các điều kiện cơ bản, thiết yếu phục vụ hoạt động của bộ máy được chuẩn bị đồng bộ. Từ tên gọi, con dấu, biển hiệu, tài khoản, chứng thư số, đến hệ thống thông tin, dữ liệu và các điều kiện phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đều được chủ động chuyển đổi. Công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công cơ bản được duy trì liên tục. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản ổn định.

Đến nay, không ghi nhận tình trạng gián đoạn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp do quá trình chuyển đổi từ tỉnh sang thành phố. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời tiếp tục triển khai những phần việc sau ngày 1/9 theo đúng quy định.

Kết quả ấy có ý nghĩa như một phép thử đầu tiên đối với năng lực tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị trong một bước ngoặt lớn, cho thấy sự chủ động, kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng nhanh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trước yêu cầu chuyển đổi mô hình quản lý.

Quảng Ninh tiếp tục tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị trong thời gian tới.

Nhưng vận hành thông suốt mới chỉ là điều kiện cần. Vấn đề lớn hơn đặt ra đối với Quảng Ninh lúc này là làm thế nào để từ một bộ máy ổn định chuyển sang một hệ thống chính trị có năng lực kiến tạo phát triển, đủ sức quản trị một không gian rộng lớn hơn, phức tạp hơn và có yêu cầu hội nhập sâu rộng hơn.

Như Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, việc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố đòi hỏi phải có tư duy mới, tầm nhìn mới và triết lý phát triển mới. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phát triển, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và phát huy tốt hơn các nguồn lực cho phát triển.

Đây chính là sự chuyển đổi quan trọng về tư duy lãnh đạo. Một vị thế mới không thể đi cùng phương thức lãnh đạo cũ. Một không gian phát triển lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị phải cao hơn.

Nếu trước đây yêu cầu đặt ra là khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế của một tỉnh có kinh tế biển, công nghiệp, du lịch và dịch vụ phát triển, thì trong giai đoạn mới, Quảng Ninh phải đồng thời giải quyết bài toán kết nối không gian phát triển, tổ chức lại các nguồn lực, nâng cao chất lượng đô thị, phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mở rộng hội nhập quốc tế.

Điều đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bộ máy phải tinh gọn hơn, nhưng năng lực phải mạnh hơn; phân cấp phải rõ hơn, nhưng trách nhiệm phải cao hơn; gần dân hơn, nhưng đồng thời phải có tầm nhìn xa hơn.

Mỗi chủ trương được ban hành không chỉ cần đúng, mà còn phải nhanh chóng đi vào cuộc sống; mỗi nhiệm vụ được giao phải có người chịu trách nhiệm, có sản phẩm cụ thể và được kiểm đếm bằng hiệu quả thực tế. Từ yêu cầu đó, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển đang trở thành một đòi hỏi tất yếu.

Nhìn từ quá trình chuẩn bị và vận hành thành phố trong những ngày đầu, có thể thấy Quảng Ninh đã vượt qua yêu cầu trước mắt là bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, không để khoảng trống quản lý. Nhưng dấu mốc thành lập thành phố không phải đích đến. Đó là điểm khởi đầu cho một yêu cầu cao hơn, tạo ra sự thay đổi về chất trong năng lực lãnh đạo, quản trị và kiến tạo phát triển.

Những thành quả mà Quảng Ninh đạt được hôm nay là kết tinh của sự nỗ lực qua nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phía sau một quyết định hành chính là cả một quá trình tích lũy về hạ tầng, kinh tế, văn hóa, con người và năng lực quản trị. Bởi vậy, giữ gìn và phát huy những thành quả đó trong không gian phát triển mới cũng chính là trách nhiệm của hệ thống chính trị hôm nay.

Từ một tỉnh năng động vươn lên trở thành thành phố, Quảng Ninh đang đứng trước thời cơ lớn để định hình tầm vóc và mô hình phát triển trong giai đoạn mới. Trước yêu cầu đó, một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và có năng lực kiến tạo sẽ là nền tảng quyết định để hiện thực hóa các mục tiêu lớn.

Khi chủ trương được cụ thể hóa bằng hành động, bộ máy vận hành thông suốt và đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm, Quảng Ninh sẽ có thêm nền tảng vững chắc để phát huy các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Qua đó, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một thành phố hiện đại, năng động, đáng sống và hội nhập.