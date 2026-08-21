Khai thác dữ liệu, phát hiện tài xế xe đầu kéo lái xe quá 5 giờ liên tục

Nhờ khai thác dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và xử lý một tài xế xe đầu kéo vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục tại.

Lực lượng CSGT kiểm tra lái xe vi phạm

Cụ thể, khoảng 11 giờ 20 ngày 20-8, Đội Khai thác, xử lý vi phạm thuộc Cục Cảnh sát giao thông phát hiện xe đầu kéo biển số 43H-1X5.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 43R-0X1.XX, đang lưu thông trên đường Yết Kiêu, phường Sơn Trà, có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục.

Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến Trạm CSGT Hòa Hải, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng để kiểm tra. Khoảng 20 phút sau, tổ công tác của Trạm CSGT Hòa Hải dừng phương tiện để làm rõ.

Qua đối chiếu dữ liệu và làm việc với tài xế, CSGT xác định ông Đ.V.C. (SN 1985) đã điều khiển xe liên tục từ 4 giờ 43 đến 10 giờ 1 ngày 20-8, tương đương hơn 5 giờ 18 phút, vượt thời gian lái xe liên tục theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ.V.C. về hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định. Với lỗi này, tài xế có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Không chỉ xử lý người trực tiếp điều khiển phương tiện, CSGT còn lập biên bản đối với Công ty TNHH MTV H.T.Y, chủ phương tiện, do giao phương tiện hoặc để người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm. Chủ phương tiện là tổ chức có thể bị phạt từ 8-12 triệu đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải cần quản lý chặt thời gian làm việc của lái xe, xây dựng lịch trình phù hợp và bố trí thời gian nghỉ hợp lý. Việc lái xe liên tục trong thời gian dài có thể gây mệt mỏi, làm giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.