Điểm đón xe buýt bị chiếm dụng, học sinh đối mặt nguy cơ mất an toàn

Tuyến xe buýt miễn phí đưa đón học sinh được thành phố Quảng Ninh triển khai đang góp phần giảm áp lực giao thông trước cổng trường, tạo thuận lợi và an tâm cho học sinh, phụ huynh. Tuy nhiên, tại một số điểm dừng, phần đường dành cho xe buýt lại thường xuyên bị ô tô cá nhân chiếm dụng, khiến phương tiện đưa đón học sinh không thể tiếp cận đúng vị trí, buộc các em phải xuống xe ngay giữa dòng phương tiện đông đúc.



Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng này diễn ra tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn các phường Hồng Gai, Hạ Long, Hà Tu, nhất là vào các khung giờ học sinh đến trường và tan học...

Vi phạm tại một điểm xe buýt đón học sinh trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai.

Sáng 9/9, tại đường Trần Hưng Đạo và Lê Thánh Tông (phường Hồng Gai), mặc dù khu vực đã được bố trí biển báo và có hệ thống camera giám sát, một số ô tô cá nhân vẫn dừng, đỗ tại phần đường dành cho xe buýt đưa đón học sinh. Nhiều phương tiện dừng sát nhau, thu hẹp đáng kể không gian lưu thông và khiến việc đón, trả học sinh gặp khó khăn.

Tương tự, tại điểm dừng trên phố Hải Long (phường Hạ Long), tình trạng phương tiện cá nhân chiếm dụng khu vực đón, trả học sinh cũng diễn ra thường xuyên. Ghi nhận trưa 9/9 cho thấy, nhiều ô tô không chỉ dừng, đỗ tại khu vực dành cho xe buýt mà còn đỗ nối tiếp, tạo thành hàng dài chắn lối xe buýt tiếp cận điểm dừng.

Khi lực lượng chức năng có mặt nhắc nhở, các phương tiện lần lượt di chuyển. Tuy nhiên, ngay sau khi lực lượng chức năng rời đi, những vị trí này lại nhanh chóng bị các phương tiện khác chiếm dụng. Đáng chú ý, trong số những người điều khiển phương tiện dừng, đỗ tại đây có không ít phụ huynh đến đưa, đón con.

Clip ghi lại tình trạng chiếm dụng phần đường dành cho xe buýt dừng đón, trả học sinh tại một số tuyến đường.

Việc điểm dừng bị chiếm dụng không chỉ gây ùn tắc cục bộ mà còn đẩy các tài xế xe buýt đưa đón học sinh vào tình huống khó xử. Không thể đưa xe vào đúng vị trí, tài xế phải dừng ở phần đường lưu thông để học sinh xuống xe hoặc lên xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Thế Bình, một tài xế xe buýt đưa đón học sinh, cho biết: Tình trạng ô tô cá nhân dừng, đỗ hàng hai, hàng ba khiến xe buýt nhiều khi không thể tiếp cận điểm dừng. Chúng tôi buộc phải cho các cháu xuống xe ngay giữa lòng đường. Giờ cao điểm phương tiện rất đông nên việc này cực kỳ nguy hiểm. Việc đỗ xe không đúng quy định cũng khiến lịch trình bị chậm, ảnh hưởng đến giờ vào lớp và thời gian nghỉ trưa của học sinh.

Cùng chung nỗi lo, tài xế Vương Ngọc Dũng mong muốn các lái xe, đặc biệt là phụ huynh học sinh, nâng cao ý thức chấp hành quy định về dừng, đỗ phương tiện, không đỗ vào điểm dừng xe buýt để trả lại không gian an toàn cho các cháu.

Bất chấp camera giám sát, một phương tiện dừng đỗ vào phần đường dành cho xe buýt đưa đón học sinh trên đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai.

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi đỗ xe trên đường dành riêng cho xe buýt có thể bị xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông và công an các phường đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tình trạng này vẫn tái diễn tại một số điểm, nhất là khi không có lực lượng chức năng trực tiếp kiểm soát.

Trước thực trạng trên, Trung tá Nguyễn Hồng Đức, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các điểm có nguy cơ ùn tắc, mất an toàn. Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ khai thác hình ảnh, dữ liệu do người dân cung cấp qua các kênh thông tin của Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ninh để xác minh, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Hàng loạt phương tiện chiếm dụng phần đường, cản trở xe buýt vào đúng vị trí tại đầu phố Hải Long, phường Hạ Long.

Xe buýt không vào được đúng vị trí, học sinh phải lên xuống xe dưới lòng đường.

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT xử lý một trường hợp vi phạm trên đường Trần Hưng Đạo.

Công an phường Hạ Long, nhắc nhở, xử lý một trường hợp vi phạm trên phố Hải Long.

Việc tổ chức xe buýt miễn phí đưa đón học sinh là một giải pháp thiết thực nhằm giảm áp lực giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân và quan trọng hơn là góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh trên hành trình đến trường. Để chủ trương này phát huy hiệu quả, rất cần sự phối hợp và ý thức chấp hành của mỗi người tham gia giao thông.

Đặc biệt, với các bậc phụ huynh, việc dừng, đỗ xe đúng nơi quy định không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là cách trực tiếp bảo vệ con em mình. Một hành vi tưởng như chỉ “tiện vài phút” có thể khiến cả đoàn xe phải dừng giữa dòng phương tiện, đặt học sinh vào tình huống nguy hiểm.

Xây dựng giao thông văn minh không bắt đầu từ những điều lớn, mà từ việc mỗi người biết nhường nhau một khoảng đường, tôn trọng quy định và đặt sự an toàn của trẻ em lên trên sự thuận tiện của bản thân. Trả lại đúng không gian cho xe buýt đưa đón học sinh cũng chính là trả lại cho các em một hành trình đến trường an toàn hơn.