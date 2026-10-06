Khung Kiến trúc số của các cơ quan, tổ chức đảng

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 487-QĐ/TW ngày 29/9/2026 ban hành Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0.

Thống nhất áp dụng toàn hệ thống các cơ quan, tổ chức của Đảng

Theo Quyết định, Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0 được áp dụng thống nhất đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp của Đảng từ Trung ương đến cơ sở, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; bao quát hệ thống, dữ liệu, nền tảng, hạ tầng và dịch vụ số do các chủ thể này là chủ quản hoặc được giao quản lý, triển khai.

Khung là căn cứ bắt buộc để rà soát, xây dựng, cập nhật, thẩm định, phê duyệt, triển khai, nghiệm thu, vận hành, nâng cấp, thay thế hoặc dừng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số, hạ tầng số, ứng dụng, kênh tương tác và các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số; bảo đảm liên thông, dùng chung, tái sử dụng, không đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Quyết định nêu rõ, Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng là Khung kiến trúc số chung của hệ thống các cơ quan, tổ chức của Đảng trên phạm vi toàn quốc, do Ban Bí thư ban hành; không phải Khung riêng của một cơ quan, tổ chức đảng; bảo đảm tương thích, liên thông và được cập nhật, ánh xạ với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Mọi nhiệm vụ, dự án, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số, hạ tầng số và kênh tương tác phải được rà soát, đối chiếu với Khung và Danh mục kiến trúc tại các giai đoạn phù hợp của vòng đời; các hệ thống hiện có được kế thừa có đánh giá, không mặc nhiên được coi là phù hợp.

Việc phát triển mới các hệ thống phải ưu tiên sử dụng hạ tầng, dữ liệu, nền tảng, ứng dụng và dịch vụ dùng chung đã được công bố sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ và bảo vệ; không đầu tư trùng lặp chức năng lõi.

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng được tổ chức theo 4 lớp kiến trúc, gồm: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; Dữ liệu và nền tảng lõi; Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; Kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Mỗi lớp gồm thành phần dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị mà các cơ quan đảng khai thác, sử dụng và thành phần do các cơ quan đảng triển khai theo phạm vi, thẩm quyền.

Cùng với đó là 4 thành phần xuyên suốt: Quản trị, điều phối và giám sát; Tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật chung; Ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI First); Lấy dữ liệu làm trung tâm (Data-Centric).

Bốn thành phần xuyên suốt áp dụng đồng thời đối với toàn bộ 4 lớp, mọi thành phần dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và mọi thành phần do các cơ quan đảng quản lý, triển khai; bảo đảm việc thiết kế, triển khai, vận hành, giám sát, kết nối, chia sẻ và khai thác được thực hiện thống nhất, đồng bộ và có khả năng kiểm soát.

Việc cụ thể hóa Khung chỉ được thực hiện bên trong 4 lớp và theo 4 thành phần xuyên suốt nêu trên; không hình thành thêm các lớp kiến trúc hoặc thêm các thành phần xuyên suốt.

Nhiều phương án, nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2026

Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0 xác định phương án hoàn thiện và lộ trình chuyển đổi để từng bước đưa kiến trúc hiện trạng đạt kiến trúc mục tiêu. Theo đó, các nhiệm vụ tiền đề được thực hiện trước, gồm kiểm kê, xác nhận hiện trạng; chuẩn hóa quy trình; xác định nguồn dữ liệu có thẩm quyền; công bố danh mục và hồ sơ thành phần dùng chung đáp ứng yêu cầu. Việc kết nối, chuyển đổi hệ thống sang thành phần dùng chung chỉ thực hiện khi đáp ứng các điều kiện tiền đề; việc hợp nhất, thay thế, dừng hệ thống trùng lặp được thực hiện sau khi thành phần dùng chung đã vận hành ổn định.

Trong năm 2026, Khung đặt ra yêu cầu ban hành hướng dẫn triển khai; kiểm kê hiện trạng, cập nhật Danh mục kiến trúc; công bố danh mục ban đầu các nền tảng, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, API, dịch vụ dữ liệu và thành phần dùng chung; xác định phương án kết nối với các nền tảng dùng chung quốc gia. Các cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy hoàn thành kiểm kê hiện trạng, cập nhật Danh mục kiến trúc thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/12/2026; trên cơ sở đó xác định, báo cáo danh sách hệ thống phải hợp nhất, chuyển đổi hoặc dừng.

Khung cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Trong đó, Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh; tham mưu xây dựng Chiến lược trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; Ban Tổ chức Trung ương thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh, hệ thống theo dõi nhiệm vụ, chương trình công tác và phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ theo KPI/OKR.

Ban Bí thư giao Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng chỉ đạo các cấp ủy và cơ quan đảng thực hiện Quyết định này; Văn phòng Trung ương Đảng, với vai trò Cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 333-QĐ/TW ngày 24/6/2025 của Ban Bí thư về ban hành Kiến trúc chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, phiên bản 3.0