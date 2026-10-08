Dạ tiệc pháo hoa trên Vịnh Hạ Long chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam diễn ra ngày 17/10

Để chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, tối 17/10, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy) sẽ diễn ra chương trình "Dạ tiệc pháo hoa bến du thuyền - Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt" với sự tham gia của hơn 30 du thuyền hạng sang, tạo nên “bữa tiệc ánh sáng” lung linh bên bờ di sản Vịnh Hạ Long.

Chương trình hứa hẹn mang đến màn trình diễn ánh sáng độc đáo bên bờ di sản Vịnh Hạ Long.

Chương trình diễn ra từ 16 giờ 30 đến 21 giờ. Đây là lần đầu tiên Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long phối hợp cùng 30 tàu tổ chức “bữa tiệc pháo hoa”, hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30, du khách sẽ được ngắm khung cảnh hoàng hôn bên bến du thuyền, hòa mình theo những giai điệu lãng mạn và tham gia nhiều trò chơi vui nhộn tại Nhà ga của Cảng.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trên tàu trình diễn ánh sáng dịp Carnaval Hạ Long, tháng 4/2026.

Từ 18 giờ đến 20 giờ 30 phút, du khách thưởng thức ẩm thực kết hợp chương trình biểu diễn nghệ thuật trên tàu. Điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc bắn pháo hoa đồng loạt từ hơn 30 du thuyền, mang đến màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn, thay lời tri ân gửi đến phái đẹp nhân dịp 20/10.

Để tham gia chương trình, du khách có thể liên hệ trực tiếp với các hãng tàu để chủ động lựa chọn vị trí ngắm cảnh thuận lợi, có tầm nhìn đẹp nhất. Đặc biệt, nhằm kích cầu du lịch, các hãng tàu hiện đang áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá tàu từ 10% đến 30% hoặc tặng kèm đồ uống miễn phí cho hành khách.

Sự kết hợp giữa không gian du thuyền sang trọng, ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật và màn pháo hoa đặc sắc không chỉ mang đến trải nghiệm mới lạ, mà còn tạo sức lan tỏa, thúc đẩy nhu cầu lưu trú, vui chơi, mua sắm và sử dụng các dịch vụ du lịch. Đây cũng là một trong những cách làm mới sản phẩm, tăng sức hấp dẫn của điểm đến, góp phần thực hiện mục tiêu kích cầu du lịch Quảng Ninh những tháng cuối năm.