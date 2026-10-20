Sôi nổi hoạt động văn nghệ, thể thao

Các cấp Hội LHPN trên địa bàn Quảng Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khuyến khích phụ nữ rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, gắn kết và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Tại xã Quảng La, 60 hội viên phụ nữ từ các thôn trên địa bàn đã tích cực luyện tập dân vũ, chuẩn bị cho màn đồng diễn chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10). Trong khoảng 2 tuần, cứ 20h mỗi tối, tại Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y Bằng Cả, các chị em lại cùng nhau luyện tập, hoàn thiện động tác và đội hình. Sau những giờ làm việc, mỗi người cố gắng thu xếp thời gian để có mặt đông đủ, cùng hòa mình vào âm nhạc và những điệu nhảy sôi động.

Hội viên phụ nữ xã Quảng La tích cực tập luyện để chuẩn bị cho màn đồng diễn dân vũ

Chị Lý Thu Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Cả, chia sẻ: Chị em rất hào hứng tham gia luyện tập dân vũ để chào mừng ngày 20/10. Dù mỗi người đều có công việc gia đình riêng nhưng mọi người vẫn cố gắng thu xếp thời gian, cùng nhau tập luyện vào mỗi buổi tối. Hoạt động không chỉ giúp chị em rèn luyện sức khỏe, thư giãn sau một ngày bận rộn mà còn tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên.

Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng La Hà Thị Mai cho biết: Trước đó, Hội LHPN xã đã tổ chức giải bóng chuyền hơi, tạo sân chơi để hội viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe và tăng cường tinh thần đoàn kết. Tiếp nối các hoạt động này, chương trình đồng diễn dân vũ tiếp tục tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khuyến khích chị em tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương.

Hội LHPN xã Quảng La tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Không khí chào mừng ngày 20/10 cũng lan tỏa tại nhiều địa phương trong thành phố. Các CLB, đội, nhóm dân vũ tích cực luyện tập, tổ chức đồng diễn với sự tham gia của đông đảo hội viên. Điển hình như tại phường Hạ Long, chương trình dân vũ với chủ đề “Phụ nữ Hạ Long - Vũ điệu bên bờ di sản” diễn ra tại Quảng trường 30/10, thu hút khoảng 1.200 hội viên phụ nữ tham gia.

Trong không gian bên bờ vịnh Hạ Long, những màn đồng diễn được chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tự tin, năng động và nét đẹp duyên dáng của phụ nữ, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy đời sống văn hóa tinh thần trong hội viên.

Tại các xã Bình Liêu, Hoành Mô và Tiên Yên, Hội LHPN các địa phương đã tổ chức đồng diễn dân vũ, kết hợp phát livestream trên fanpage của Hội nhằm lan tỏa phong trào, tạo điều kiện để đông đảo hội viên theo dõi, cổ vũ. Tại xã Đông Ngũ, giải bóng đá nữ cũng góp phần làm phong phú các hoạt động thể dục thể thao, tạo sân chơi để hội viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe.

Trong khi đó, tại đặc khu Cô Tô, Liên hoan tiếng hát khu dân cư tạo thêm sân chơi giao lưu văn nghệ, khuyến khích hội viên phát huy năng khiếu, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tại cơ sở.

Từ các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức, các cấp Hội sẽ chú trọng vận động hội viên lựa chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và thời gian của mỗi người. Các CLB, đội, nhóm văn hóa, thể thao tại cơ sở cũng tạo điều kiện để chị em duy trì thói quen tập luyện, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, từ đó giúp chị em gắn bó hơn với tổ chức Hội.

Hội LHPN xã Đông Ngũ tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ xã Đông Ngũ lần thứ I năm 2026 chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Thông qua các hoạt động thiết thực, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng thu hút phụ nữ tham gia, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Đây cũng là dịp để các cấp Hội phát hiện, tập hợp những nhân tố tích cực, củng cố các CLB, đội, nhóm tại cơ sở, tạo nền tảng duy trì phong trào thường xuyên, phù hợp với nhu cầu của hội viên. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và phát huy vai trò của phụ nữ trong đời sống cộng đồng.