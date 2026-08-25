Lào Cai: Vi phạm nồng độ cồn, một lái xe bị phạt 42 triệu đồng

Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai liên tiếp phát hiện hai người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn; trong đó, một người mắc cùng lúc 7 lỗi, một lái xe bị phạt 42 triệu đồng.

Ngày 25/8, lực lượng cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt T.V.S., sinh năm 2009, trú tại xã Pha Long, tổng cộng 6,25 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Hai học sinh điều khiển xe mô-tô vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Mường Khương.

Khoảng 20 giờ 42 phút ngày 21/8, tại Km192+200, Quốc lộ 4, Tổ địa bàn Mường Khương thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phát hiện T.V.S. điều khiển xe mô-tô và vi phạm 7 lỗi.

Các lỗi vi phạm gồm: Không đội mũ bảo hiểm; chở người không đội mũ bảo hiểm; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; điều khiển xe khi nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,127mg/lít; chưa đủ tuổi điều khiển xe mô-tô có dung tích xi-lanh từ 50cm³ trở lên; phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái và không có chứng nhận đăng ký xe.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Ngoài xử phạt 6,25 triệu đồng, lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và hoàn thiện các thủ tục xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 21/8, tại Km65+200, Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Yên, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một xe ô-tô chạy với tốc độ 71km/giờ, trong khi tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường là 50km/giờ.

Phương tiện chạy quá tốc độ quy định được lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tại Km65+200, Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Yên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là T.T.D.; kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,605mg/lít.

Với hai lỗi chạy quá tốc độ quy định từ 20km/giờ đến 35km/giờ và điều khiển phương tiện khi nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4mg/lít, ông T.T.D. bị phạt tổng cộng 42 triệu đồng.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện.

Trong đó, hành vi chạy quá tốc độ bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; hành vi vi phạm nồng độ cồn bị phạt 35 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, độ tuổi, điều kiện của người điều khiển và phương tiện khi tham gia giao thông.