Nâng cao đời sống tinh thần từ phong trào "Tiếng hát khu dân cư"

Không chỉ dừng lại ở những buổi giao lưu văn nghệ phong trào, tiếng hát cất lên từ các thôn, khu phố đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, góp phần gắn kết cộng đồng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Khi ánh đèn đường được thắp sáng, nhà văn hóa khu phố Hồng Phong (phường Móng Cái 2) lại rộn rã tiếng đàn, tiếng hát. Gác lại những nhọc nhằn sau một ngày lao động, những lời ca mộc mạc đã mang lại niềm vui, sự thư thái, thổi một sức sống mới vào đời sống văn hóa cơ sở.

Chia sẻ về phong trào văn hóa của khu phố, bà Nguyễn Thị Toan, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố Hồng Phong, cho biết: "Đi vào hoạt động từ 6 năm nay, CLB liên thế hệ của khu phố hiện quy tụ khoảng 45 thành viên thường xuyên tập luyện văn nghệ, thể thao. Không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, CLB còn tích cực giao lưu với các khu phố khác, biểu diễn nhân dịp lễ, tết và các sự kiện lớn của đất nước. Nhờ sự nhiệt huyết đó, khu phố đã nhiều năm liền giành giải cao tại các hội thi, liên hoan tiếng hát khu dân cư".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Móng Cái 2 trao cờ lưu niệm cho các đội văn nghệ tham gia Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2026.

Không dừng lại ở những phút giây thư giãn, phong trào văn nghệ quần chúng còn là "cầu nối" thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Thông qua các buổi sinh hoạt, tập luyện, Ban công tác Mặt trận và các chi hội ở khu phố Hồng Phong có thêm điều kiện gần gũi, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ dân để kịp thời quan tâm, vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các gia đình khó khăn, học sinh mồ côi, hay thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Điển hình như trường hợp cháu Ngô Quốc Huy (SN 2019, trú tại tổ 2) mồ côi bố, mẹ bị khuyết tật bẩm sinh, luôn nhận được sự quan tâm, động viên và hỗ trợ của khu phố vào các dịp lễ, tết, khai giảng.

Từ sự gắn kết bền chặt ấy, các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại khu phố càng được triển khai hiệu quả. Điển hình là việc nhân dân đồng lòng chung tay nâng cấp tuyến đường trục khu Hồng Phong dài 820m, mở rộng từ 6m lên 9m. Phát huy tinh thần tự nguyện, người dân đã hiến hàng trăm m2 đất và dịch chuyển tường rào với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Tại thôn Bằng Cả (xã Quảng La), nơi có gần 100% hộ dân là đồng bào dân tộc Dao Thanh Y, phong trào văn hóa cơ sở cũng đang phát triển mạnh mẽ. Bà Trương Thị Khuyên, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn cho biết: "Sau sáp nhập, thôn có 530 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Để người dân tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó sau quá trình sắp xếp lại địa bàn, chi bộ, chính quyền và Ban công tác Mặt trận đã củng cố, duy trì hoạt động của CLB văn nghệ thôn".

Người dân tham gia Hội làng Bằng Cả (xã Quảng La) năm 2026.

Hiện nay, CLB quy tụ hơn 30 thành viên nòng cốt từ 40 tuổi trở lên, trong đó có sự tham gia của các nghệ nhân tâm huyết. Ngoài việc thường xuyên tập luyện các tiết mục hát múa truyền thống, như hát giao duyên (hát đối), múa hát cầu mùa, múa rồng, múa chiêu binh, múa gà… CLB còn trực tiếp truyền dạy kỹ năng thêu, đan thổ cẩm, học chữ Nôm Dao và may trang phục truyền thống cho phụ nữ, thanh thiếu niên trong thôn.

Nghệ nhân Trương Thị Quý (67 tuổi), thành viên CLB chia sẻ: "Tận mắt chứng kiến các cháu thanh thiếu niên trong thôn ngân nga câu hát giao duyên, hay tỉ mỉ thực hiện từng đường kim mũi chỉ, tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Bản sắc văn hóa của dân tộc nay đã có thế hệ tiếp nối và gìn giữ".

Với những hoạt động thiết thực, chất lượng, CLB văn nghệ thôn Bằng Cả vinh dự được đại diện tham gia biểu diễn tại các chương trình giao lưu trong khuôn khổ Hội làng Bằng Cả. Đặc biệt, tại Liên hoan Tiếng hát khu dân cư xã Quảng La năm 2026, thôn đã xuất sắc giành giải Nhất.

Thời gian qua, Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà văn hóa các thôn, khu phố. Cùng với đó, thành phố còn ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động từ 60 đến 250 triệu đồng/năm tùy theo quy mô hộ gia đình.

Sự tiếp sức thiết thực này đã tạo điều kiện cho các địa phương thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao phát triển mạnh mẽ, thổi bùng không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm tại các khu dân cư, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đời sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn.