Cincinnati ngược dòng đánh bại Orlando City 3-1 tại vòng play-off MLS

FC Cincinnati giành chiến thắng 3-1 trước Orlando City trong trận play-off tranh vé vào vòng một khu vực miền Đông của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) tối 19/11. Dù bị dẫn bàn trước, Cincinnati đã lội ngược dòng thành công nhờ màn trình diễn nổi bật của Evander, cầu thủ ghi hai bàn và kiến tạo bàn còn lại.

Tiền vệ Evander da Silva Ferreira (10) của FC Cincinnati đưa bóng tránh sự truy cản của hậu vệ Griffin Dorsey bên phía Orlando City vòng play-off MLS Cup tại Orlando, bang Florida (Mỹ), ngày 19/11/2026. Ảnh: AP

Trận đấu diễn ra dưới trời mưa, với Orlando City là đội mở tỷ số ở phút 26. Từ pha phối hợp có sự tham gia của Ivan Angulo và Eduard Atuesta, Martin Ojeda dứt điểm thành công, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0. Đây là bàn thắng thứ hai của Ojeda sau chín trận tại vòng play-off MLS. Trước đó, tiền đạo này đã ghi 16 bàn trong mùa giải chính, cân bằng thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh.

Cincinnati đẩy mạnh tấn công nhằm tìm bàn gỡ và được hưởng quả phạt đền ở phút 43 sau khi Pavel Bucha bị tiền vệ Marco Pasalic của Orlando City phạm lỗi trong vòng cấm. Evander thực hiện thành công cú sút từ chấm 11 m, san bằng tỷ số 1-1 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Ngay đầu hiệp hai, Cincinnati tiếp tục duy trì sức ép. Phút 50, Evander đón đường chuyền của Tom Barlow rồi dứt điểm ghi bàn, giúp đội chủ nhà lần đầu vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

Orlando City nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể tận dụng các cơ hội. Đến phút 85, Evander tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Samuel Gidi ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho Cincinnati.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Gidi sau năm lần ra sân tại vòng play-off MLS, trong khi Evander có pha kiến tạo thứ hai sau chín trận đấu loại trực tiếp. Jose Martinez cũng góp công trong tình huống ghi bàn, đánh dấu pha kiến tạo thứ hai của anh trong sự nghiệp tại vòng play-off.

Ở hàng phòng ngự, thủ môn Roman Celantano có sáu pha cứu thua cho Cincinnati, góp phần bảo toàn lợi thế trong hiệp hai. Bên phía Orlando City, thủ môn Maxime Crépeau thực hiện năm pha cản phá nhưng không thể giúp đội khách tránh khỏi thất bại.

Với kết quả này, Cincinnati, đội kết thúc mùa giải chính với 13 trận thắng, 12 trận thua và 10 trận hòa, giành quyền vào vòng một play-off khu vực miền Đông. Đối thủ tiếp theo của Cincinnati là Nashville SC, đội dẫn đầu khu vực miền Đông và giành danh hiệu Supporters' Shield dành cho đội có thành tích tốt nhất mùa giải chính. Hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 22/11 trên sân Nashville trong loạt đấu tối đa ba trận, với đội thắng hai trận trước giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, Orlando City khép lại mùa giải với thành tích 13 trận thắng, 15 trận thua và 7 trận hòa, sau khi không thể bảo vệ lợi thế dẫn trước trong trận đấu quyết định.

Trước cuộc đối đầu này, Cincinnati từng đánh bại Orlando City 6-2 trên sân nhà vào cuối tháng 5, trận đấu mà đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải. Ở lần gặp tiếp theo trên sân Orlando City ngày 15/8, hai đội hòa nhau 1-1.