Messi lập cú đúp trong trận đầu tiên sau khi chia tay đội tuyển Argentina

Lionel Messi ghi hai bàn, nâng tổng số bàn thắng tại giải đấu mùa này lên 23, góp công giúp Inter Miami thắng D.C. United 4-0 ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) ngày 10/10. Đây cũng là trận đầu tiên kể từ khi cầu thủ này chia tay đội tuyển Argentina.

Cầu thủ Lionel Messi ghi hai bàn, góp công giúp Inter Miami thắng D.C. United 4-0 ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Ảnh: AP

Luis Suárez cũng lập cú đúp, trong khi Germán Berterame có hai pha kiến tạo cho Inter Miami. Chiến thắng này giúp đội bóng chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng, gồm 4 trận hòa và 1 trận thua. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Inter Miami kể từ trận thắng đậm CF Montreal 7-1 hôm 29/8, đồng thời là chiến thắng đầu tiên tại giải đấu của HLV mới Cristian “Kily” González, người tiếp quản đội bóng từ ngày 16/9. Bốn ngày sau trận đấu chia tay đội tuyển Argentina, khép lại 21 năm thi đấu quốc tế, Messi thi đấu trọn vẹn 90 phút cho Inter Miami. Trong khi đó, D.C. United nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 5.

Suárez mở tỷ số ngay ở phút thứ 3. Sau khi nhận đường đánh đầu kiến tạo của Berterame, tiền đạo người Uruguay tung cú sút đưa bóng vào sát cột dọc bên trái, đánh bại thủ môn Sean Johnson. Phút 39, Suárez nhân đôi cách biệt, hoàn tất cú đúp trong hiệp một sau tình huống Messi dứt điểm cận thành nhưng bị thủ môn cản phá. Berterame đón bóng bật ra, đánh đầu chuyền cho Suárez đệm bóng vào lưới.

Sang hiệp hai, Messi ghi bàn đầu tiên ở phút 47. Nhận đường chuyền của Suárez gần vạch 5,5 m, Messi đón bóng rồi đệm bóng vào sát cột dọc bên phải. Phút 60, Messi tiếp tục lập công, nâng tỷ số cho Inter Miami. Nhận đường chuyền của Rodrigo De Paul, Messi dẫn bóng trong vòng cấm, vượt qua hai hậu vệ D.C. United rồi sút bóng từ khoảng cách khoảng 11 m, đánh bại thủ môn Sean Johnson.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi Messi vừa khép lại hành trình thi đấu quốc tế cùng Argentina. Ở tuổi 39, chủ nhân tám Quả Bóng Vàng vẫn cho thấy sự sắc bén trong các pha xử lý cá nhân và khả năng phối hợp hiệu quả với đồng đội.

Chiến thắng trước D.C. United giúp Inter Miami nâng thành tích lên 13 trận thắng, 10 trận hòa và 5 trận thua, đạt 49 điểm và vươn lên vị trí thứ hai bảng miền Đông.