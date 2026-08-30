Một tên gọi mới, một tầm vóc mới

Trở thành thành phố là một dấu mốc đặc biệt mở ra một trang mới trong hành trình phát triển của Quảng Ninh. Đằng sau hai chữ “thành phố” là lịch sử của một vùng đất, là ký ức của nhiều thế hệ, là những giá trị được bồi đắp qua thời gian, là những quyết sách đã tạo nên diện mạo hôm nay và trên hết là khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi người dân.

Quảng Ninh hôm nay được hình thành từ những giá trị đặc biệt: Từ Yên Tử - nơi ghi dấu hành trình tư tưởng, văn hóa của Phật hoàng Trần Nhân Tông; Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên đặc biệt; đến những vùng đất, làng quê, cộng đồng các dân tộc và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ. Những giá trị ấy không nằm lại trong quá khứ mà luôn hiện diện, tạo nên sức sống riêng của Quảng Ninh hôm nay.

Từ những giá trị nền tảng ấy, Quảng Ninh đã lựa chọn cho mình một cách phát triển với tinh thần đổi mới, chủ động và kiến tạo. Những quy hoạch, quyết sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, thu hút nguồn lực, thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ... là những mắt xích trong một quá trình tìm kiếm không gian phát triển phù hợp hơn với tiềm năng và vị thế của Quảng Ninh.

Concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” là chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến mọi khán giả tham gia.

Phía sau mỗi con số tăng trưởng là một quyết định. Phía sau mỗi tuyến đường, công trình là một tầm nhìn. Phía sau mỗi chính sách là một lựa chọn về tương lai. Vì thế, nhìn lại hành trình đã qua không chỉ để ghi nhận những gì Quảng Ninh đã đạt được, mà còn để hiểu vì sao một vùng đất có thể tạo ra những chuyển động mạnh mẽ như vậy. Đó là hành trình của tư duy phát triển, của sự đồng thuận, của tinh thần dám nghĩ, dám làm và của một nền quản trị ngày càng hướng nhiều hơn tới phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Điều đặc biệt là, trong hành trình phát triển của Quảng Ninh, tăng trưởng không phải là đích đến duy nhất. Với Quảng Ninh, thước đo của sự phát triển chính là sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân. Bởi một thành phố đáng sống là nơi người dân có thêm cơ hội, doanh nghiệp có thêm không gian phát triển; trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn, người cao tuổi được quan tâm; những vùng biên giới, hải đảo, miền núi được kết nối gần hơn với thành thị; mỗi người dân đều có thể nhìn thấy tương lai của mình trong tương lai chung của quê hương.

Điều này đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường khẳng định tại cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy mới đây: “Trở thành thành phố cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn cho Quảng Ninh trong quá trình phát triển. Phải quyết tâm để xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành một thành phố tiên phong, một thành phố đi đầu, một thành phố mẫu mực trong phát triển toàn diện mọi mặt từ kinh tế, xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, y tế, bảo đảm giữ vững quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, phải xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh có chỉ số hạnh phúc nhất Việt Nam để đảm bảo người dân được sống trong môi trường lành mạnh”.

Quảng Ninh phấn đấu trở thành nơi có chỉ số hạnh phúc nhất Việt Nam.

Việc trở thành thành phố Quảng Ninh sẽ mở ra một không gian phát triển rộng hơn. Những động lực mới, những không gian mới, sự kết nối với Hà Nội và Hải Phòng, hệ thống hạ tầng, kinh tế tư nhân, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... đang đặt Quảng Ninh trước những cơ hội mới, đồng thời cũng đòi hỏi một tư duy phát triển mới. Bởi một tên gọi mới không làm thay đổi những giá trị đã làm nên Quảng Ninh. Nhưng một tầm vóc mới đòi hỏi những khát vọng mới, những cách làm mới và trách nhiệm mới.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: "Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất. Quản trị phải hiện đại hơn. Kinh tế phải xanh hơn. Hạ tầng phải đồng bộ hơn. Văn hóa phải được tôn vinh hơn. Cuộc sống của Nhân dân phải tốt đẹp hơn. Tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng: Xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc; một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập; một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào".

Thành phố Quảng Ninh - Một chương mới đang mở ra. Câu chuyện của thành phố Quảng Ninh, từ hôm nay sẽ tiếp tục được viết bằng chính những điều rất cụ thể của đời sống, bằng những quyết định của hiện tại và bằng niềm tin vào tương lai.