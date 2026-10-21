Tăng tốc du lịch, dịch vụ những tháng cuối năm

Với đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng, ngành Du lịch, dịch vụ Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm với yêu cầu bứt tốc, tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.

Du khách tàu biển chuẩn bị tham quan danh lam thắng cảnh của Quảng Ninh.

Sau 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón 18,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025; khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, tăng 28%. Doanh thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%. Doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 26.900 tỷ đồng, tăng 31,8%; doanh thu thương mại đạt 465.300 tỷ đồng, tăng 25,7%.

Toàn thành phố có 1.370 cơ sở lưu trú du lịch xếp hạng với 32.696 phòng; 458 cửa hàng tiện lợi, tăng thêm 53 cửa hàng trong 9 tháng. Hoạt động vận tải hành khách tiếp tục chuyển dịch theo hướng xanh; trên địa bàn có trên 5.948 xe ô tô điện vận tải hành khách. Công tác quản lý thị trường được tăng cường, 9 tháng kiểm tra 782 vụ, xử lý 736 vụ với tổng số tiền 34,84 tỷ đồng.

Những kết quả này cho thấy sức mua và nhu cầu trải nghiệm tiếp tục gia tăng trong quý IV. Theo kế hoạch kích cầu du lịch Thu - Đông năm 2026 với chủ đề “Thành phố Quảng Ninh, vươn tầm cùng Di sản”, hàng loạt chương trình được tổ chức nhằm làm mới trải nghiệm và gia tăng sức hút điểm đến. Có thể kể đến các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí: Halo Bay Show, Chợ đêm VuiFest, trình diễn ánh sáng, lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival và Marathon Di sản Hạ Long. Cùng với đó, tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch, kết nối doanh nghiệp, khảo sát thị trường và mở rộng khai thác các thị trường quốc tế trọng điểm như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, ASEAN và Nga.

Theo bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thay vì tổ chức sự kiện đơn lẻ, các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường kết nối thành chuỗi trải nghiệm, gắn điểm tham quan với lưu trú, ẩm thực, mua sắm và vận tải. Doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và đơn vị vận chuyển cần phối hợp xây dựng các gói sản phẩm phù hợp từng nhóm khách, từng thị trường và mùa du lịch.

Bên cạnh du lịch và tiêu dùng, hoạt động xuất nhập khẩu, logistics tiếp tục tạo thêm động lực cho khu vực dịch vụ. Trong 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn ước đạt 3,545 tỷ USD, tăng 17,2%; nhập khẩu đạt 3,987 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Hải quan khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) kiểm tra lô hàng thiết bị ô tô nhập khẩu.

Đặc biệt, dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long đang được thành phố đồng hành tháo gỡ khó khăn về thủ tục để sớm đi vào hoạt động. Khi vận hành, dự án sẽ đóng góp khoảng 30.000 tỷ đồng/năm vào tổng mức bán lẻ của thành phố. Cùng với Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2026, các hoạt động này được kỳ vọng thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối và tăng sức hấp dẫn của thị trường bán lẻ.

Các ngành, đơn vị đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường, nâng hiệu quả chuỗi cung ứng, phát triển cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng cảng biển, luồng hàng hải và hệ thống kho bãi nhằm giảm chi phí, thời gian vận chuyển cho doanh nghiệp... Sự tham gia của các doanh nghiệp đầu ngành không chỉ bổ sung nguồn lực về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, mở rộng cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, phát triển mạng lưới dịch vụ hỗ trợ và gia tăng giá trị kinh tế được tạo ra ngay trên địa bàn.

Thời điểm cuối năm có ý nghĩa quan trọng để Quảng Ninh khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch, thúc đẩy tiêu dùng và tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực dịch vụ; từ đó phát huy dư địa tăng trưởng trong quý IV, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2026.