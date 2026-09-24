Chuyển động ở Tòa án nhân dân khu vực 1

Sau hơn một năm hoạt động theo mô hình mới, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 1 từng bước ổn định tổ chức, đổi mới phương thức quản lý, nâng chất lượng giải quyết, xét xử và đẩy mạnh chuyển đổi số.

TAND khu vực 1 hoạt động trên cơ sở kế thừa TAND TP Hạ Long trước đây. Cùng với mô hình mới, phạm vi thẩm quyền giải quyết được mở rộng ở nhiều lĩnh vực, khối lượng và tính chất vụ việc đa dạng, phức tạp hơn, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành và tổ chức xét xử. Trong quá trình đó, chuyển biến rõ nhất thể hiện ở việc quản lý tiến độ đến từng vụ việc, từng Thẩm phán và từng mốc tố tụng. Mỗi hồ sơ được phân công đều được xác định rõ kế hoạch giải quyết, thời hạn và những khó khăn có thể phát sinh. Các vụ án phức tạp, có nguy cơ kéo dài được rà soát, trao đổi để kịp thời tháo gỡ.

TAND khu vực 1 xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự công ích đầu tiên trên địa bàn thành phố.

Cùng với tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử được đặt lên hàng đầu. Với án hình sự, yêu cầu là xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chú trọng chất lượng tranh tụng. Đối với án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, công tác hòa giải, đối thoại được coi trọng nhằm giải quyết thực chất tranh chấp, hạn chế vụ án kéo dài.

Riêng án hành chính, yêu cầu đặt ra cao về tiến độ, chất lượng đối thoại và trách nhiệm thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, bảo đảm quyền khởi kiện của công dân cũng như yêu cầu hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện đúng pháp luật. Thẩm phán Trần Thị Hồng cho biết, khối lượng án lớn, nhiều vụ việc phức tạp đòi hỏi Thẩm phán phải chủ động bám sát hồ sơ, kiểm soát chặt các mốc tố tụng và dành nhiều thời gian nghiên cứu chứng cứ. Áp lực tiến độ cao, nhưng yêu cầu xuyên suốt vẫn là bảo đảm chất lượng xét xử và đúng pháp luật của từng phán quyết.

Các phiên tòa rút kinh nghiệm tiếp tục được duy trì như một hình thức đào tạo tại chỗ. Qua từng phiên tòa, Thẩm phán, Thư ký trao đổi về kỹ năng điều hành, xét hỏi, tranh tụng, đánh giá chứng cứ và xây dựng bản án. Những vụ án khó, phức tạp được trao đổi nghiệp vụ để nhận diện đầy đủ vấn đề pháp lý, rà soát chứng cứ, đồng thời bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử.

Từ ngày 1/7/2025 đến 15/9/2026, TAND khu vực 1 thụ lý 2.610 vụ, việc; đã giải quyết 2.503 vụ, việc, đạt 95,9%. Trong đó, án hình sự giải quyết 432/442 vụ, đạt 97,7%; án dân sự 749/819 vụ, việc, đạt 91,5%; án hôn nhân và gia đình 1.138/1.158 vụ, việc, đạt 98,3%; án hành chính 30/32 vụ, đạt 93,8%; 8/8 vụ án lao động đã được giải quyết. 107 vụ, việc còn lại đang được đơn vị tập trung xử lý.

TAND khu vực 1 họp trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Một chuyển động rõ nét khác là việc đưa chuyển đổi số sâu hơn vào hoạt động chuyên môn. Phần mềm quản lý án, hệ thống văn bản điều hành, chữ ký số, hồ sơ điện tử, Trợ lý ảo và dịch vụ công trực tuyến được sử dụng ngày càng thường xuyên. Đến giữa năm 2026, 100% văn bản hành chính, tư pháp thuộc diện áp dụng được ký số và xử lý trên môi trường điện tử; trên 500 bản án, quyết định đã được công bố; gần 1.000 hồ sơ được số hóa.

Việc số hóa giúp rút ngắn thời gian tra cứu, theo dõi tiến độ và thời hạn tố tụng, giảm thao tác thủ công, hạn chế thất lạc, bỏ sót tài liệu. Qua đó, Thẩm phán có thêm điều kiện tập trung vào nghiên cứu chứng cứ, đánh giá bản chất vụ án và nâng chất lượng bản án.

Cùng với hỗ trợ chuyên môn, các tiện ích số từng bước tạo thuận lợi trong tiếp cận hoạt động tư pháp; xét xử trực tuyến trong trường hợp pháp luật cho phép; dịch vụ công trực tuyến, cấp sao bản án, tài liệu qua mạng giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục. Việc số hóa, kết nối dữ liệu cũng hướng tới hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin cơ quan nhà nước đã có. TAND khu vực 1 đồng thời triển khai mô hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ cán bộ nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ trong công việc.

Chánh án TAND khu vực 1 Vũ Công Mười cho biết: Chất lượng xét xử tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trung tâm. Đơn vị tập trung kiểm soát chặt tiến độ, nâng cao trách nhiệm của Thẩm phán, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài; đồng thời phát huy chuyển đổi số như một động lực nâng cao chất lượng chuyên môn. Mục tiêu là bảo đảm mỗi phán quyết khách quan, công bằng, đúng pháp luật, hạn chế thấp nhất bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

Từ những chuyển biến đó, thời gian tới, TAND khu vực 1 tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các vụ, việc còn tồn; nâng chất lượng đội ngũ; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, sử dụng hồ sơ điện tử, chữ ký số và các nền tảng dùng chung, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu tư pháp. Qua đó, từng bước hoàn thiện phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.