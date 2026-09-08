Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân từ phân cấp, ủy quyền

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là giải pháp quan trọng để giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao trách nhiệm thực thi và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tại Quảng Ninh, giải pháp này đang được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến trong phương thức vận hành của chính quyền, đưa thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết công việc đến gần người dân hơn.

Hiện hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố được tổ chức gồm Trung tâm cấp thành phố trực thuộc Văn phòng UBND thành phố và 54 Trung tâm cấp xã trực thuộc UBND các xã, phường, đặc khu. Toàn bộ TTHC được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết bằng mã QR tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC được tổ chức theo mô hình “5 bước tại chỗ” và “5 bước trên môi trường điện tử”, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân từ hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt đến thu phí và trả kết quả. Hồ sơ và kết quả giải quyết được luân chuyển trên môi trường điện tử, gắn với chữ ký số, lưu vết thao tác, thông báo trạng thái và giám sát tiến độ. Người dân, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình xử lý, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả điện tử.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, hàng loạt nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền cấp trên đã được chuyển giao cho địa phương thực hiện, tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động giải quyết công việc sát thực tiễn. Điển hình như trong lĩnh vực đất đai, UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP và Quyết định số 56/2026/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND thành phố. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện 6 TTHC trong lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh; Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND cấp xã thực hiện 1 TTHC trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ở cấp thành phố, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã phân cấp giải quyết 99 TTHC, ủy quyền giải quyết 349 TTHC cho Giám đốc các sở; Giám đốc các sở ủy quyền phê duyệt 240 TTHC cho lãnh đạo cấp phòng. HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 78/2025/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền thực hiện 12 TTHC trong lĩnh vực chứng thực tạo thuận lợi trong việc giải quyết TTHC.

Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đã phát huy tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và người được giao thẩm quyền. Việc giải quyết TTHC đến gần người dân, doanh nghiệp hơn, giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời gắn thẩm quyền quyết định, ký duyệt với trách nhiệm trực tiếp trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC.

Cùng với phân cấp, ủy quyền, thành phố tiếp tục tập trung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh. Trước ngày 30/7/2026, thành phố đã bãi bỏ 21/21 TTHC, điều kiện, quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh và cắt giảm thời gian giải quyết đối với 4/8 TTHC do địa phương ban hành. Đối với các TTHC do bộ, ngành ban hành, thành phố đã cắt giảm 40% thời gian giải quyết của 1.262 TTHC và 38% thời gian giải quyết của 713 TTHC liên quan đến doanh nghiệp. Sau ngày 1/7/2026, 100% TTHC đặc thù do thành phố ban hành mới theo phân cấp từ Trung ương về địa phương đều được đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết ngay từ khâu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Song song với đó, thành phố tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu thay cho yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Đồng thời, công khai 388 TTHC được cắt giảm thành phần hồ sơ bằng dữ liệu, qua đó tiếp tục đơn giản hóa quy trình và giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục.

Những thay đổi này cũng phù hợp với định hướng cải cách TTHC mà Chính phủ vừa đặt ra. Ngày 31/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 258/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Một trong những yêu cầu trọng tâm được xác định là cắt giảm, đơn giản hóa tối đa TTHC, điều kiện kinh doanh; chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro; tăng cường kiểm soát thực thi dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Cụ thể hóa yêu cầu này, Quảng Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đơn giản hóa quy trình và khai thác dữ liệu, hướng tới nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.