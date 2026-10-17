Phụ nữ tích cực đồng hành chuyển đổi số

Thông qua những cách làm linh hoạt, thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đang từng bước đưa công nghệ và tiện ích số đến gần hơn với hội viên, giúp phụ nữ chủ động hơn trong cuộc sống, góp phần hình thành công dân số, xây dựng gia đình văn minh, hiện đại.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hội LHPN các cấp đã triển khai nhiều hoạt động phù hợp với thực tiễn. Các nội dung được lựa chọn đều gần gũi với đời sống, giúp hội viên từng bước làm quen, sử dụng công nghệ và nhận thấy những lợi ích thiết thực.

Phường Quảng Yên ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ “Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh”.

Tại phường Quảng Yên, phong trào “Bình dân học vụ số” được cụ thể hóa bằng mô hình “Gia đình số”, hướng đến đưa kỹ năng số đến từng hộ gia đình. Thông qua sinh hoạt chi hội và hướng dẫn trực tiếp, hội viên được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, kinh doanh đa nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thanh toán không dùng tiền mặt. Nhờ đó, nhiều hội viên đã biết sử dụng điện thoại thông minh để bán hàng trực tuyến, thanh toán tiền điện, nước và thực hiện các giao dịch hành chính thuận tiện hơn. Đặc biệt, phụ nữ trung niên từng bước vượt qua tâm lý e ngại, tự tin tiếp cận công nghệ, hình thành thói quen sử dụng tiện ích số trong sinh hoạt hằng ngày.

Chị Trần Thị Huệ, ở khu phố Tiền An 2, phường Quảng Yên, chia sẻ: Được Chi hội Phụ nữ khu phố hướng dẫn, tôi đã biết sử dụng VNeID để thực hiện một số giao dịch hành chính. Như mùa na vừa rồi, chi hội phụ nữ đã hướng dẫn chúng tôi livestream bán hàng qua mạng, na của gia đình đã tiếp cận được nhiều khách hàng và bán được số lượng nhiều hơn.

Không chỉ phổ cập kỹ năng công nghệ, Hội LHPN phường Quảng Yên còn triển khai các CLB gắn chuyển đổi số và xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh. Như mô hình điểm Câu lạc bộ “Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh” được thành lập tại khu phố Văn Miếu với 20 thành viên là các cặp vợ chồng trẻ và nam, nữ thanh niên trong độ tuổi kết hôn. Thông qua sinh hoạt định kỳ, các thành viên được nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số, sử dụng mạng xã hội an toàn, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời trang bị kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng làm cha mẹ, ứng xử trong gia đình và thực hành lối sống xanh.

Phụ nữ phường Bãi Cháy cùng nhau tìm hiểu ứng dụng số.

Bà Đoàn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN phường Quảng Yên, cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thương mại điện tử và ứng dụng AI. Đồng thời, Hội tiếp tục hướng dẫn các tiểu thương là hội viên livestream bán hàng, quảng bá sản phẩm trên nền tảng trực tuyến, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập.

Để đồng hành chuyển đổi số, phong trào xây dựng công dân số được Hội LHPN các cấp triển khai đồng bộ, gắn với đổi mới hoạt động Hội và nhu cầu thực tế của hội viên. Đến nay, các cấp Hội đã sử dụng hiệu quả 1.559 trang fanpage/Facebook và 1.551 nhóm Zalo từ cấp thành phố đến các chi hội, tổ hội, góp phần đưa thông tin, chủ trương, chính sách đến hội viên nhanh chóng, thuận tiện. Việc ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền cũng được chú trọng, các cấp Hội đã sử dụng AI thiết kế 379 poster, infographic và xây dựng 29 video clip về chuyển đổi số. Cùng với đó, toàn hệ thống thành lập 632 mô hình, CLB “Gia đình số”, “Chi hội số”, tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau tiếp cận công nghệ.

Công tác chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, hội viên trên phần mềm quản lý được quan tâm thực hiện. Đến nay, 95% dữ liệu hội viên đã được cập nhật, hướng tới bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, các cấp Hội phấn đấu hoàn thành 100% dữ liệu hội viên, cơ sở Hội và cán bộ Hội.

Chuyển đổi số cũng góp phần đổi mới phương thức điều hành của tổ chức Hội, hiện nay các cuộc họp từ cấp thành phố đến cấp xã phần lớn được thực hiện theo hướng không giấy tờ, sử dụng mã QR để truy cập tài liệu; 100% văn bản được thực hiện qua hệ thống văn bản điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả công việc.

Chuyển đổi số đang dần trở thành một phần thiết thực trong đời sống, góp phần giúp phụ nữ tự tin làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là nền tảng để xây dựng cộng đồng công dân số chủ động, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại mới.