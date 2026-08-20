Nâng tầm nghiên cứu lý luận, tư vấn chiến lược, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác của Trung ương thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Học viện.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Bộ Chính trị: Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Những năm qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bảo đảm hoạt động của toàn hệ thống thông suốt, ổn định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn lý luận với thực tiễn. Chuyển đổi số, cải cách hành chính, đầu tư xây dựng, hợp tác quốc tế, quản trị điều hành và công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học phát huy tinh thần trách nhiệm, thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thể chế, cơ chế vận hành, công tác phối hợp, công tác kế hoạch-tài chính và bảo đảm nguồn lực của Học viện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế…

Phát biểu tại cuộc làm việc đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo nghiêm túc của Học viện; ghi nhận nỗ lực và những đóng góp quan trọng của Học viện, Hội đồng Lý luận Trung ương, các viện trực thuộc, hệ thống trường chính trị cả nước thời gian vừa qua, nhất là tham gia chuẩn bị văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tổng kết 40 năm Đổi mới; triển khai các chương trình khoa học trọng điểm…

Nhất trí với định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Học viện phải nhìn thẳng vào những hạn chế; đồng thời xác định rõ vị trí, sứ mệnh và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Học viện cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ và ngày càng nâng cao chất lượng các chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng tầm với trường Đảng Trung ương, trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý hành chính, quản lý Nhà nước và quản trị công. Các chức năng phải được kết nối thành một chỉnh thể, tạo sức mạnh tổng hợp về tri thức, lý luận và thực tiễn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quán triệt phải đổi mới đồng bộ phương thức hoạt động, tạo chuyển biến rõ về chất lượng và hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Học viện cần nâng tầm , tổng kết thực tiễn, tư vấn chiến lược và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động tổng kết những vấn đề lớn, phát hiện xu hướng mới, nhận diện sớm những vấn đề chưa có tiền lệ, những biến đổi tác động đến đất nước; cung cấp kịp thời luận cứ khoa học, lý luận, thực tiễn tin cậy cho việc hoạch định, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Học viện phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức 3 nhóm nhiệm vụ nghiên cứu liên thông: Nghiên cứu nền tảng, cơ bản và dài hạn; Nghiên cứu chiến lược, dự báo và tham mưu chính sách; Nghiên cứu tình huống, phản ứng chính sách. Chu trình nghiên cứu đi từ phát hiện vấn đề, lý giải bản chất, nhận diện xu hướng, dự báo tác động đến đề xuất chủ trương, giải pháp. Không để thực tiễn đi xa rồi lý luận mới tổng kết; vấn đề thành điểm nghẽn rồi mới có chính sách chạy theo.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới căn bản, toàn diện theo hướng phát triển năng lực cán bộ; chuyển từ "biết lý luận" sang "hiểu đúng, vững tin, vận dụng sáng tạo, hành động có trách nhiệm". Đưa những vấn đề thật, tình huống khó, xung đột lợi ích và áp lực quyết định vào lớp học để giải quyết bằng tình huống, giải pháp thực tiễn. Tổ chức lại phương thức vận hành, hình thành vòng tuần hoàn: Thực tiễn đặt hàng, nghiên cứu cung cấp luận cứ, tư vấn phục vụ quyết định, đào tạo chuyển hóa tri thức thành năng lực tổ chức thực hiện, phản hồi để điều chỉnh chính sách. Mỗi khâu phải có đầu mối, sản phẩm, dữ liệu, thời hạn và người chịu trách nhiệm.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng Đảng bộ và văn hóa trường Đảng tiêu biểu, mẫu mực; xây dựng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng chiến lược nhân lực đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; phát triển chuyên sâu, đầu ngành, nhóm nghiên cứu mạnh, giảng viên giỏi, lực lượng kế cận. Cán bộ, giảng viên đi đầu trong học tập suốt đời và nêu gương bằng chất lượng công việc. Học viện phải tạo đột phá về dữ liệu, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và quản trị thực thi; xây dựng hồ sơ số về chương trình, giảng viên, người học, đề tài, sản phẩm, tình huống; kết nối đúng thẩm quyền với dữ liệu cán bộ.

Ghi nhận những đề xuất của Học viện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Chính phủ theo dõi, xử lý theo thẩm quyền. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau cuộc làm việc, Ban Giám đốc Học viện hoàn thiện chương trình hành động, chọn việc tạo chuyển biến để làm trước, làm đến cùng, định kỳ báo cáo kết quả triển khai.

Các ban, bộ, ngành, địa phương coi việc phối hợp Học viện là trách nhiệm chung; chủ động đặt hàng vấn đề thực tiễn, chia sẻ dữ liệu đúng thẩm quyền, tạo điều kiện đi thực tế, cử cán bộ đi học đúng nhu cầu và phản hồi sau đào tạo. Các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng trường chính trị đúng quy định, gắn đạt chuẩn với chất lượng, hiệu quả.