Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao uy tín và vị thế của Đại học Stanford nói chung và Trường Kinh doanh Stanford nói riêng, không chỉ là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới mà còn là trung tâm kết nối tri thức, công nghệ, doanh nghiệp và nhân tài toàn cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ quan tâm đến các ưu tiên mà Stanford đang thúc đẩy, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, phát triển năng lực lãnh đạo và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, các năng lực cốt lõi của con người như tư duy sáng tạo, khả năng phán đoán và ra quyết định ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và phát triển của mỗi quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực then chốt của tăng trưởng. Trong quá trình đó, Việt Nam không chỉ cần thêm nguồn lực mà quan trọng hơn là xây dựng năng lực tạo ra, hấp thụ và chuyển hóa tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành năng suất và sức cạnh tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng việc kết nối thế mạnh của Việt Nam, một nền kinh tế năng động, có khát vọng phát triển và nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo, với tri thức, nhân tài và mạng lưới toàn cầu của Stanford sẽ góp phần hình thành một mô hình hợp tác hiệu quả giữa tri thức và thực tiễn, giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa công nghệ và con người, tạo ra những giá trị mới và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên cũng như cho khu vực.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên ba lĩnh vực ưu tiên: Phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng phù hợp, gắn với thực tiễn quản trị hiện đại, kết nối quốc tế; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ AI, trong đó Stanford hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, tri thức về AI và kinh tế số, đồng thời kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với mạng lưới chuyên gia, nhà sáng lập, nhà đầu tư và mạng lưới toàn cầu của Stanford; thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành đối tác cùng sáng tạo và cùng tạo ra những giá trị mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin về việc Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhà năm APEC 2027 và mong muốn Stanford tham gia với tư cách đối tác tri thức, đóng góp vào các hoạt động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực, qua đó thúc đẩy các kết nối và sáng kiến có giá trị lâu dài cho khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trường Kinh doanh Stanford ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU), cũng như kế hoạch đoàn Trường Kinh doanh Stanford thăm Việt Nam vào đầu năm 2027 nhằm triển khai các chương trình hợp tác ưu tiên giữa hai bên; cho rằng đây là điểm khởi đầu cho những sáng kiến hợp tác lớn hơn, có mục tiêu, kết quả rõ ràng, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của cả hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giáo sư Sarah Anne Soule đánh giá cao những thành tựu tăng trưởng kinh tế năng động của Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu; hoàn toàn nhất trí với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu; tin tưởng các quan hệ đối tác trong lĩnh vực giáo dục kinh doanh sẽ tạo ra những cơ hội thiết thực cho việc phát triển năng lực lãnh đạo, nâng cao năng lực nguồn nhân lực và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ sở đào tạo cũng như giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Giáo sư Sarah Anne Soule khẳng định cam kết xây dựng quan hệ hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ các giá trị về chất lượng giáo dục xuất sắc và hướng tới mục tiêu chung là đào tạo những nhà lãnh đạo có khả năng giải quyết các thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp; tin tưởng việc ký kết và triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trường Kinh doanh Stanford sẽ góp phần tạo ra những cơ hội hợp tác thực chất, có ý nghĩa và tác động tích cực, phục vụ lợi ích của cả hai bên, đồng thời góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Thay mặt Trường Kinh doanh Stanford, Giáo sư Sarah Anne Soule trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm trường vào một dịp thích hợp và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã vui vẻ nhận lời.

Tại buổi tiếp, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Giáo sư Sarah Anne Soule đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trường Kinh doanh Stanford.