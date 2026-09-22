Tác phẩm dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng Quảng Ninh: Đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW vào cuộc sống, khơi thông sức mạnh kinh tế tư nhân - Bài 1: Tư duy mới, tầm nhìn mới

Tại Quảng Ninh, chủ trương lớn ấy đang được hiện thực hóa bằng những chuyển động cụ thể, trong đó tinh thần kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp ngày càng được thể hiện rõ qua cách cấp ủy, chính quyền tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở rộng dư địa phát triển cho kinh tế tư nhân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo thêm động lực để doanh nghiệp vươn lên, đóng góp vào mục tiêu xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Khẳng định vai trò động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng hơn 940.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xoá đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội.

UBND thành phố Quảng Ninh làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Ảnh: Minh Hà

Tuy nhiên, kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước. Hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Tiềm lực tài chính và trình độ quản trị hạn chế; phần lớn có năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo thấp; năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao; tư duy kinh doanh thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu kết nối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Nhằm hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra và đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, việc đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động cần có những giải pháp tổng thể, toàn diện, đột phá để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân, củng cố niềm tin, tạo khí thế và xung lực mới cho phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là cần thiết và cấp bách.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW ra đời, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn và đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tư duy, nhận thức và định hướng của Đảng về kinh tế tư nhân; mở ra một không gian phát triển mới, tạo động lực để khu vực kinh tế này phát huy mạnh mẽ hơn tiềm năng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Điểm nhấn đáng chú ý là nếu như trước đây, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một bộ phận của nền kinh tế, sau đó là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, thì nay, Nghị quyết đã có một bước tiến quan trọng khi khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Cũng trong Nghị quyết mới, Bộ Chính trị đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh, được hưởng sự bình đẳng trong môi trường cạnh tranh. Trước đây, doanh nghiệp được coi như một đối tượng để quản lý, nhưng bây giờ, xác định doanh nghiệp tư nhân là đối tác để cùng với Nhà nước tham gia kiến tạo, phát triển đất nước.

Nghị quyết cũng quy định rõ rằng phải xây dựng cơ chế, chính sách, có một kênh tín dụng thương mại dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp (startup), doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Doanh nghiệp tham gia ý kiến tại hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Ảnh: Minh Hà

Liên quan đến việc cắt giảm các thủ tục hành chính và tạo dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn, Nghị quyết quy định rất cụ thể: Ngay trong năm 2025, phải đảm bảo cắt giảm được ít nhất 30% thời gian xử lý các thủ tục hành chính, 30% các điều kiện kinh doanh và 30% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Nghị quyết chủ trương bãi bỏ lệ phí môn bài. Bên cạnh đó, cho phép các doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động, đồng thời miễn tiền thuê nhà xưởng trong 3 năm đầu…

Thêm niềm tin, mở thêm dư địa phát triển

Nghị quyết số 68-NQ/TW đã được cộng đồng doanh nghiệp tư nhân kỳ vọng như một cú hích về thể chế, tạo thêm niềm tin và dư địa để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới và mở rộng quy mô. Tại Quảng Ninh, nhiều doanh nghiệp đang chủ động nắm bắt những cơ hội mới mà Nghị quyết số 68-NQ/TW mở ra.

Anh Phạm Quang Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ số Hải Sơn phát biểu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam, vòng địa phương Quảng Ninh (tháng 8/2026).

Nhận thấy xu hướng chuyển đổi năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, Công ty TNHH Công nghệ số Hải Sơn, trụ sở ở phường Vàng Danh, nhanh chóng bắt nhịp cung cấp giải pháp điện mặt trời áp mái. Đến nay, doanh nghiệp đã thực hiện trên 200 dự án và hộ gia đình, góp phần sử dụng điện tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Anh Phạm Quang Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ số Hải Sơn, cho biết: Nghị quyết số 68-NQ/TW tạo thêm niềm tin để chúng tôi mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới, nhất là những lĩnh vực gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các quỹ hỗ trợ triển khai dự án năng lượng, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ. Đồng thời mong muốn được tham gia dự án của thành phố.

Tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW đang tạo thêm niềm tin và động lực để các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi, mở rộng quy mô và hướng tới mô hình doanh nghiệp. Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Wow, trụ sở tại phường Bãi Cháy, là một ví dụ. Đơn vị này chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp từ tháng 2/2026, kinh doanh trầm và các sản phẩm trà thảo mộc. Sau thời gian đầu làm quen với mô hình mới, đến nay hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã cơ bản ổn định. Đáng chú ý, từ khi chuyển đổi lên doanh nghiệp, mọi hoạt động tài chính đều được thực hiện theo quy định, từ kê khai đầu vào, đầu ra đến hạch toán chi phí, doanh thu. Điều này không chỉ giúp hoạt động kinh doanh minh bạch, rõ ràng hơn, mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Chị Bùi Thị Mai, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Wow cho biết: Chính sách miễn thuế trong 3 năm đầu khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp chúng tôi, với số tiền được hưởng khoảng hơn 100 triệu đồng. Việc chuyển đổi cũng giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, có thêm cơ hội hợp tác với các đối tác lớn, mở rộng doanh thu và tạo điều kiện cải thiện thu nhập, đời sống cho người lao động.

Từ những đóng góp ngày càng rõ nét trong thực tiễn, có thể thấy khu vực kinh tế tư nhân đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò quan trọng nhất trong tăng trưởng và phát triển kinh tế của Quảng Ninh. Luỹ kế từ đầu năm 2026 đến ngày 15/9/2026, toàn thành phố có 2.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 33.186 tỷ đồng; có 925 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại. Toàn thành phố là 13.763 doanh nghiệp, 51.544 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Cán bộ phường Bãi Cháy (bên trái) tìm hiểu, xem xét sản phẩm của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Wow trong buổi thăm và làm việc với doanh nghiệp.

Tổng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân từ ngày 1/1/2026 đến ngày 15/9/2026 đạt 45.114 tỷ đồng, chiếm 60,88% tổng thu ngân sách nhà nước (74.093 tỷ đồng). Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân chiếm 70,65% tổng lực lượng lao động xã hội.

Mở rộng không gian phát triển và tạo điều kiện thuận lợi, khu vực kinh tế tư nhân có khả năng huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, chuyển hóa nguồn lực ấy thành đầu tư, sản xuất, việc làm và những giá trị mới cho nền kinh tế. Những chuyển động từ thực tiễn Quảng Ninh cho thấy, khi doanh nghiệp có thêm niềm tin và dư địa phát triển, sức sáng tạo và năng lực đóng góp của khu vực tư nhân cũng được phát huy rõ nét hơn.

Nhưng để sự lớn mạnh ấy trở thành nền tảng phát triển lâu dài, bền vững, doanh nghiệp còn cần một nền tảng về con người, văn hóa và trách nhiệm. Cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp, xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đội ngũ đảng viên trong khu vực ngoài nhà nước cũng đặt ra yêu cầu ngày càng rõ. Đây là nền tảng để củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ doanh nhân có trách nhiệm và tạo thêm sức bền cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Bài 2: Tạo nền tảng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước