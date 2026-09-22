Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn cùng Chính quyền Tổng thống Donald J. Trump tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước, trực tiếp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước. Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy thực chất các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ phía Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước.

Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Đại sứ cũng cho rằng hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng; đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Trưởng USTR cho rằng khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). (Ảnh: TTXVN)

Sau khi nghe Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ báo cáo về diễn biến tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng cũng như một số vấn đề kinh tế, thương mại mà Hoa Kỳ quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết Hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.