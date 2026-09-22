Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt tại Hoa Kỳ; cho biết, thời gian qua, các chuyên gia, trí thức theo dõi sát sao những định hướng phát triển mang tính đột phá của đất nước và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Tham dự cuộc gặp có đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Hoa Kỳ đang làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, máy bay không người lái, thiết kế phần mềm, chính sách công, tài chính, giáo dục, luật quốc tế, xây dựng…

Trong không khí thân mật, các chuyên gia, trí thức bày tỏ vui mừng, vinh dự được chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; phấn khởi và tự hào trước những thành tựu nổi bật mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước; đồng thời nêu một số đề xuất kiến nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trân trọng những đóng góp của các thế hệ thanh niên, sinh viên, chuyên gia người Việt Nam tại Hoa Kỳ trong nhiều chục năm qua; mong rằng các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện những ý tưởng sáng tạo, đóng góp cho quê hương, đất nước. Với tinh thần cầu thị, Việt Nam lắng nghe những ý kiến xây dựng và mong có những cuộc trao đổi cởi mở của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực để nhìn vấn đề đầy đủ hơn.

Chia sẻ một số điều mong mỏi từ các trí thức trẻ sinh sống ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta mong Việt Nam vươn lên vị trí cao hơn trong nền kinh tế thế giới trên cơ sở dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tuy nhiên năng lực trên nhiều mặt còn hạn chế. Khoa học và công nghệ còn khoảng cách xa với các nước đi trước, chưa làm chủ được nhiều công nghệ cốt lõi; điều kiện dành cho nghiên cứu còn thiếu, đội ngũ chuyên gia trình độ cao chưa đáp ứng được nhu cầu.

Việt Nam xác định kiên trì, quyết liệt khắc phục những hạn chế, tạo điều kiện để các nhà khoa học nghiên cứu, sáng tạo, đem đến những sản phẩm thiết thực, hiệu quả; trước mắt là tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện chính sách, dành nguồn đầu tư có trọng tâm cho nghiên cứu và nâng chất lượng đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Nghị quyết tiếp nối những chủ trương đã được thực hiện hơn 20 năm qua, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với cách làm việc với cộng đồng. Nghị quyết yêu cầu các cơ quan phải cùng đồng hành, xây dựng cơ chế để kiều bào có thể tham gia sâu hơn vào các chương trình phát triển của Việt Nam.

Khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ, tạo điều kiện mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu và công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, qua những quan hệ nghề nghiệp được xây dựng bằng uy tín của mình, các chuyên gia có thể giúp đồng nghiệp hai nước hiểu nhau hơn và tìm được công việc cùng quan tâm; có thêm những chương trình hợp tác đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Các chuyên gia tham gia xây dựng nhóm nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo người trẻ, lựa chọn hướng công nghệ phù hợp với nhu cầu trong nước; chia sẻ những tri thức, kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, những cách làm đã thành công và cả không thành công để trong nước có cái nhìn đầy đủ hơn trước khi quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Người muốn trở về cần được hỗ trợ để có thể ổn định cuộc sống và làm việc lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp. Hình thức hợp tác nên linh hoạt, có thể từ xa, theo đợt hoặc dài hạn, phù hợp với tính chất công việc và điều kiện mỗi bên.

Đối với các sinh viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, những băn khoăn về ngành học, việc làm hay dự định sau khi tốt nghiệp đều cần được lắng nghe. Các bạn cần tìm kiếm sự chia sẻ của những người đã đi qua những lựa chọn tương tự, đồng thời liên hệ với các cơ quan đại diện khi cần hỗ trợ.

Để những mong muốn hợp tác có thể trở thành công việc cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp những ý kiến tại cuộc gặp, chuyển đến cơ quan phụ trách; có đầu mối liên hệ rõ ràng để các chuyên gia tiếp tục gửi ý kiến góp ý sau cuộc gặp.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan chủ động mời chuyên gia, nhà nghiên cứu người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý từ khi xây dựng chính sách, xác định nhiệm vụ nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo.

Các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho những đóng góp ấy. Các viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị sử dụng chuyên gia trao đổi cụ thể ngay từ đầu về yêu cầu chuyên môn, về quyền lợi của người tham gia và việc sử dụng kết quả nghiên cứu; tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, những cam kết nghề nghiệp của các chuyên gia với cơ quan nơi mình đang làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được ý kiến thẳng thắn, cả về những điều trong nước làm chưa tốt và những việc các cơ quan cần thay đổi để hợp tác thuận lợi hơn, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.