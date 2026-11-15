Ngày hội văn hóa của thợ mỏ Hà Tu

Lần đầu tiên Ngày hội Văn hóa công nhân mỏ đã diễn ra sôi nổi, rộn ràng niềm tin và khát vọng tại khu vực đường Minh Hà và nhà văn hóa công nhân Hà Tu (phường Hà Tu).

Sự kiện do UBND phường Hà Tu phối hợp với Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin và Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức, không chỉ kết nối tinh thần đại đoàn kết giữa các đơn vị ngành Than, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11, hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Biểu diễn văn nghệ đường phố.

Mở đầu chuỗi hoạt động ý nghĩa này, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, công nhân và nhân dân đã tham gia lễ khánh thành tuyến đường Minh Hà thuộc dự án nâng cấp tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới Trường THPT Vũ Văn Hiếu với tổng mức đầu tư trên 37 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 1,1km, mặt đường thảm nhựa rộng 7,5m cùng hệ thống vỉa hè lát đá tự nhiên, rãnh thoát nước và chiếu sáng đồng bộ, giúp người dân khu phố 5 đi lại thuận tiện hơn và góp phần quan trọng vào công tác chỉnh trang đô thị. Không gian tuyến đường phù hợp với các hoạt động lễ hội đường phố, phố đi bộ và kinh tế đêm nếu biết tổ chức hợp lý.

Trong suốt cả Ngày hội, không gian đường Minh Hà và Nhà văn hóa công nhân Than Hà Tu trở nên bừng sáng và rộn rã với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Người dân và du khách có dịp tham quan không gian trưng bày ảnh, tư liệu, hiện vật của Công ty CP Than Hà Tu và Công ty CP Than Núi Béo với chủ đề "Ký ức người thợ mỏ" và các gian hàng trưng bày “Hà Tu hội nhập và phát triển”, gian hàng bánh mì mỏ hay gian hàng ẩm thực truyền thống người Sán Dìu.

Không khí ngày hội càng thêm phần sôi động nhờ các hoạt động giao lưu dân vũ với chủ đề "Vũ điệu người thợ mỏ", màn nhảy sạp “Vũ điệu kết đoàn” cùng các giải thi đấu thể thao dân gian như kéo co và đẩy gậy, thu hút đông đảo các câu lạc bộ và người dân tham gia cổ vũ.

Thợ mỏ và nhân dân tham gia giao lưu nhảy sạp.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Ngày hội, phường Hà Tu đã tổ chức tuyên dương 10 gia đình thợ mỏ tiêu biểu đại diện cho lực lượng lao động hăng say sản xuất của Công ty CP Than Hà Tu, Công ty CP Than Núi Béo và Trung tâm Cấp cứu mỏ, cùng 8 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 8 khu phố luôn gương mẫu chấp hành tốt các phong trào thi đua và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Đảng là mùa xuân người thợ” diễn ra tại sân khấu ngoài trời trên trục đường Minh Hà. Đêm diễn bùng nổ với màn trống hội khai màn “Hào khí trời Nam” và dẫn dắt khán giả qua các chùm ca múa nhạc được dàn dựng công phu từ chùm ca khúc ngợi ca người thợ và Đảng trong “Niềm tin theo Đảng - Tình ca người thợ”, đến những sắc màu văn hóa đậm đà bản sắc qua “Sắc màu văn hóa - Tình yêu quê hương” và khép lại bằng tình yêu biển đảo thiêng liêng trong chùm “Tổ quốc nơi đầu sóng” phối hợp cùng Lữ đoàn 170 Hải quân Vùng 1. Tiết mục hợp ca “Thành phố Quảng Ninh rạng ngời hôm nay” do 35 diễn viên Công ty CP Than Hà Tu trình diễn đã khép lại đêm hội trong âm hưởng hào hùng, tiếp thêm động lực để thợ mỏ và nhân dân Hà Tu đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại biểu xem không gian trưng bày hiện vật về thợ mỏ.

Lễ tuyên dương và chương trình nghệ thuật diễn ra thành công tốt đẹp, khép lại Ngày hội Văn hóa công nhân mỏ năm 2026 trong không khí trang trọng, phấn khởi, đoàn kết và tự hào, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu và nhân dân trong và ngoài phường.

Các hoạt động nổi bật như: Giao lưu dân vũ “Vũ điệu người thợ mỏ”; tham quan không gian trưng bày ảnh, tư liệu, hiện vật “Ký ức người thợ mỏ”; không gian trưng bày kinh tế - xã hội “Hà Tu hội nhập và phát triển” cùng các hội thi trò chơi dân gian và giao lưu thể thao như kéo co, đẩy gậy... đã góp phần làm sôi nổi đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư. Theo bà Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy phường Hà Tu, sau thành công của chuỗi sự kiện Ngày hội văn hóa công nhân mỏ năm 2026, phường sẽ xây dựng một đề án về thành lập phố đi bộ thợ mỏ. Không gian chính của phố đi bộ sẽ là tuyến đường Minh Hà vừa được khánh thành.