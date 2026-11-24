Phường Hiệp Hòa: Giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tối 23/11, tại Trung tâm văn hóa thể thao (thuộc khu Sông Khoai cũ), phường Hiệp Hòa tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chương trình góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đại đoàn kết là sức mạnh để cộng đồng cùng phát triển, thời gian qua phường Hiệp Hòa đã quan tâm phát triển văn hóa gắn với xây dựng môi trường sống văn minh; phát huy vai trò của mỗi gia đình, khu phố và người dân trong gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp...

Các tiết mục văn nghệ do các khu phố, trường học, đoàn thể và câu lạc bộ trên địa bàn phường tham gia thể hiện.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với 16 tiết mục, được dàn dựng thành 3 chương: “Đảng soi đường - Việt Nam vươn mình”; “Sắc màu văn hóa - Hồn thiêng đất Việt”; “Quảng Ninh - Hạ Long: Sức mạnh đại đoàn kết”.

Các tiết mục ca múa, biểu diễn nghệ thuật do các khu phố, trường học, đoàn thể và câu lạc bộ trên địa bàn phường tham gia thể hiện, mang nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, góp phần tạo không khí sôi nổi, giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và sự gắn bó của người dân với địa phương; làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường sự giao lưu, kết nối giữa các khu dân cư.