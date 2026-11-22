Ngoại hạng Anh: Arsenal mất điểm, Brighton có cơ hội thu hẹp khoảng cách

Arsenal bị Newcastle cầm hòa 2-2 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh, đồng thời mất thủ môn David Raya vì chấn thương. Kết quả này mở ra cơ hội cho Brighton rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 3 điểm nếu giành chiến thắng trên sân Hull City tối 22/11.

Trong trận đấu ngày 21/11, Arsenal dẫn trước Newcastle nhờ bàn thắng của Eberechi Eze nhưng để đội chủ nhà ghi liên tiếp hai bàn trong hiệp hai. Noni Madueke sau đó lập công ở phút 78, giúp Arsenal giành lại một điểm.

Không chỉ đánh rơi điểm số, đội bóng của HLV Mikel Arteta còn chịu tổn thất về lực lượng khi thủ môn David Raya phải rời sân ở phút 70 vì chấn thương vai trái. Thủ thành người Tây Ban Nha gặp vấn đề sau pha va chạm với tiền đạo William Osula trong tình huống bắt bóng từ một quả phạt góc và được thay bằng Kepa Arrizabalaga.

Theo AP, HLV Arteta cho biết Raya cần được kiểm tra y tế và có thể phải chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định mức độ chấn thương. Đây là diễn biến đáng lo ngại khi Arsenal chuẩn bị bước vào lịch thi đấu khó khăn, với các cuộc đối đầu Manchester City, Brentford, Tottenham tại Ngoại hạng Anh, xen giữa những trận gặp Borussia Dortmund và Real Madrid ở Champions League.

Trận hòa khiến Arsenal có 28 điểm sau 11 vòng đấu, hơn Brighton 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu đánh bại Hull City, Brighton sẽ rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm, tiếp tục gây sức ép lên đội dẫn đầu.

Cầu thủ Diego Gomez của Brighton (ở giữa) ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Crystal Palace tại Giải Ngoại hạng Anh, ngày 18/10/2026. Ảnh: AP

Brighton đang có phong độ ấn tượng khi thắng 6 trong 7 trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Tuy nhiên, HLV Fabian Hurzeler cảnh báo các học trò không được chủ quan trước Hull City, đội bóng chưa thua trên sân nhà từ đầu mùa.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu, Hürzeler đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu kiên nhẫn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Hull. Theo nhà cầm quân người Đức, đối thủ còn nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái nhanh, đòi hỏi Brighton phải duy trì sự tập trung và chủ động điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu.

Cuộc đối đầu Hull City - Brighton diễn ra lúc 21h ngày 22/11 (giờ Việt Nam). Một chiến thắng không chỉ giúp Brighton củng cố vị trí trong nhóm đầu mà còn thu hẹp đáng kể khoảng cách với Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.