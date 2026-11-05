Liverpool bất ngờ thất bại 2-3 trước Fenerbahce

Ngày 4/11 (giờ địa phương), Liverpool nhận thất bại đầu tiên tại Champions League mùa giải 2026-2027 khi để thua Fenerbahce 2-3 trên sân khách. Dù 2 lần vượt lên dẫn trước, đội bóng Anh vẫn không thể giành điểm trước đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Cầu thủ Archie Brown (giữa) của Fenerbahce ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận gặp Liverpool tại vòng phân hạng Champions League, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 4/11/2026. Ảnh: AP

Liverpool khởi đầu thuận lợi khi Trey Nyoni ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 1. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Manchester United Mason Greenwood lập công, giúp Fenerbahce san bằng cách biệt.

Sang hiệp 2, Alexander Isak đưa Liverpool vượt lên dẫn trước lần thứ hai. Dù vậy, đội chủ nhà tiếp tục tận dụng những sơ hở trong hàng phòng ngự đối phương để gỡ hòa nhờ bàn thắng của Archie Brown.

Phút 89, Vedat Muriqi ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho Fenerbahce. Kết quả này khiến Liverpool nhận thất bại thứ hai liên tiếp trên mọi đấu trường, sau trận thua Arsenal tại Giải Ngoại hạng Anh cuối tuần trước.

Sau trận đấu, HLV Andoni Iraola chỉ ra những hạn chế trong khả năng phòng ngự các tình huống cố định của Liverpool.

“Theo tôi, nguyên nhân chính khiến Liverpool thất bại là để thủng lưới cả ba bàn từ những tình huống cố định. Chúng tôi biết đây là điểm mạnh của Fenerbahce, nhưng vẫn để đối phương ghi bàn từ một quả đá phạt, một tình huống phạt góc và thậm chí cả một pha ném biên dài ở cuối trận. Điều đó thực sự đáng thất vọng, bởi thi đấu trên sân của Fenerbahce vốn đã là thử thách không nhỏ”, HLV Andoni Iraola chia sẻ.

Trong khi đó, chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt đối với HLV tạm quyền Dirk Kuyt của Fenerbahce. Cựu tiền đạo người Hà Lan từng khoác áo Liverpool trước khi bước vào sự nghiệp huấn luyện.

Chiến thắng giúp Fenerbahce tạo dấu ấn tại lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League, đồng thời khiến Liverpool đối mặt với áp lực cải thiện phong độ sau 2 thất bại liên tiếp.