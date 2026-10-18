Ngồi chụp ảnh giữa khúc cua trên đèo Hải Vân, 6 phụ nữ bị phạt

6 người phụ nữ ngồi chụp ảnh ngay khúc cua trên đèo Hải Vân ở Đà Nẵng bị xử phạt.

Ngày 18/10, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 người phụ nữ ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng làm việc với nhóm người chụp ảnh giữa lòng đèo Hải Vân.

Trước đó, ngày 17/10, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh một nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh ngay giữa lòng đường tại khúc cua cùi chỏ Km905+400, tuyến đèo Hải Vân (thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc và mời 6 người phụ nữ liên quan đến làm việc.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, nhóm 6 phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc (TP Huế) đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh.

Nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh ngay giữa lòng đường tại khúc cua trên đèo Hải Vân. (Ảnh: MXH)

Khi đến khu vực nói trên, nhóm này đề nghị tài xế dừng xe, sau đó cùng nhau đi ra giữa lòng đường, ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh, mặc dù các phương tiện giao thông vẫn lưu thông qua lại.

Theo lực lượng chức năng, đây là hành vi nguy hiểm, thể hiện sự thiếu ý thức trong chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Khu vực đèo Hải Vân có địa hình dốc, nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế. Việc tụ tập, ngồi giữa lòng đường chụp ảnh có thể khiến người điều khiển phương tiện bất ngờ, không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người vi phạm và người tham gia giao thông khác.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Trạm CSGT Hoà Hiệp phối hợp Công an phường Hải Vân mời nhóm người trên đến làm việc lập hồ sơ ban đầu và lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 6 người về hành vi “Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông” để xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, 6 người bị xử phạt tổng số tiền 1,5 triệu đồng.