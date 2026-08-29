Cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây ùn ứ do 7 xe tông liên hoàn

Ngày 29/8, một vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) khiến giao thông qua khu vực này bị ùn tắc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại Km28+800 cao tốc -Dầu Giây (xã Tân Lập) theo hướng nam-bắc đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô-tô.

Tại hiện trường, các phương tiện nằm sát dải phân cách cứng hai làn đường. Nhiều xe bị móp đầu, đuôi. Vụ xảy ra vào thời điểm các phương tiện di chuyển tăng cao do nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nên xảy ra hiện tượng ùn ứ giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh chụp lại từ clip)

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến khẩn trương xử lý hiện trường. Xe cứu hộ được huy động đến hiện trường để cẩu các phương tiện, nhằm giảm ùn tắc giao thông.