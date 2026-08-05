Báo và PTTH Quảng Ninh làm việc với Đài PTTH Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 5/8, tại TP Nam Ninh, Đoàn công tác của Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Quảng Ninh (Việt Nam) có buổi hội đàm với Đài PTTH Quảng Tây (Trung Quốc).

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai bên đã đánh giá về các nội dung hợp tác giữa hai đơn vị như: Duy trì trao đổi tin tức hàng tuần đăng tải trên báo điện tử, hợp tác trên kênh phát thanh 2 và hợp tác xuất bản tạp chí/đặc san Hoa Sen. Đặc biệt, tạp chí/đặc san Hoa Sen là ấn phẩm được công chúng yêu thích và đón nhận, đồng thời cũng được lãnh đạo hai tỉnh/ khu đánh giá cao, là một trong những nội dung hợp tác về báo chí truyền thông được đưa vào Thông cáo chung Gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư các tỉnh, thành Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh và ông Cam Nghị, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PTTH Quảng Tây, trao quà lưu niệm nhân dịp hội đàm.

Năm nay, hai bên đã phối hợp cùng sản xuất loạt các chương trình quảng bá du lịch, ẩm thực, mảnh đất, con người của hai địa phương Quảng Ninh - Quảng Tây. Hiện tại, Báo và PTTH Quảng Ninh đã hoàn thiện xong 8 số của chương trình, dự kiến phát sóng trên chương trình phát thanh trực tiếp "Quảng Ninh Let’s go" và phát trực tiếp trên fanpage Báo và PTTH Quảng Ninh vào tháng 9 tới.

Đoàn công tác Báo và PTTH Quảng Ninh tham quan trụ sở làm việc của Đài PTTH Quảng Tây (Trung Quốc).

Thăm trường quay tại Trung tâm Tin tức, Đài PTTH Quảng Tây.

Hai bên cũng thảo luận, bàn kế hoạch phối hợp nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục, các sản phẩm báo chí truyền thông, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ AI vào quá trình sản xuất; phát triển các sản phẩm truyền thông mới về văn hóa, du lịch của mỗi địa phương.

Đối với tạp chí/ đặc san Hoa Sen, hai bên tập trung nghiên cứu đổi mới hình thức trình bày và cách tiếp cận đối với các nội dung dành cho độc giả trẻ; tăng cường các chuyên trang ảnh, infographic, mã QR dẫn tới video hoặc các nội dung số liên quan; đầu tư xây dựng một số chuyên đề của tạp chí/ đặc san Hoa Sen.

Hai bên trao đổi nghiệp vụ sản xuất tạp chí/ đặc san Hoa Sen.

Những chương trình hợp tác này không chỉ khẳng định mối quan hệ hợp tác nghiệp vụ chặt chẽ giữa hai đơn vị, mà còn góp phần tích cực vào việc quảng bá, phát triển văn hóa, du lịch của hai địa phương; thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Quảng Ninh và Quảng Tây nói riêng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Các đại biểu hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Đoàn sẽ đến thăm, tác nghiệp tại Bảo tàng công nghiệp Liễu Châu, Cố cư Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu và một số điểm sản xuất đặc sản địa phương.