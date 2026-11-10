Đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa 5 tỉnh, thành phố Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 10/11, tại TP Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi công tác giáo dục lần thứ 10 năm 2026. Dự hội nghị có ông La Diệu Quang, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo Sở GD&ĐT 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và đại diện các trường đại học trực thuộc của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Đoàn đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tham dự hội nghị.

Với chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo giữa 5 tỉnh, thành phố Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)”, hội nghị năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm duy trì cơ chế trao đổi công tác giáo dục thường niên giữa các địa phương hai nước. Sự kiện nhằm cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2026 và Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban công tác liên hợp, đồng thời kế thừa, phát triển những kết quả hợp tác đã được các bên thống nhất tại Hội nghị năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo đánh giá tại Hội nghị, từ năm 2025 đến nay, hoạt động hợp tác giáo dục giữa các địa phương hai bên tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu. Trong năm qua, Quảng Tây đã cấp 110 suất học bổng Chính phủ cho 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam; hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng và cơ sở y tế, y dược tổ chức trên 8 đợt giao lưu, trao đổi đoàn hai chiều, ký kết mới và gia hạn 5 văn bản thỏa thuận hợp tác liên trường. Dự án hợp tác đào tạo cử nhân đại học liên kết “2+2” giữa Đại học Sư phạm Quảng Tây và Đại học Thái Nguyên (Việt Nam) được thúc đẩy triển khai ổn định. Đại học Y khoa Quảng Tây và Đại học Trung y dược Quảng Tây đã tổ chức 7 đợt tập huấn chuyên đề về kỹ thuật y tế, kỹ năng y học cổ truyền và trí tuệ nhân tạo cho hơn 60 học viên phía Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình “Hành trình nghiên cứu, học tập truyền thống cách mạng” dành cho thanh niên hai nước được triển khai tích cực; Nhà lưu niệm các trường học Việt Nam thuộc Đại học Sư phạm Quảng Tây đã đón tiếp 168 lượt đại biểu Việt Nam đến tham quan, giao lưu.

Đoàn đại biểu Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) dự hội nghị.

Đồng chí Hàn Lưu, Giám đốc Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc phát biểu tại hội nghị.

Đối với TP Quảng Ninh, sau Hội nghị năm 2025, thành phố đã chủ động triển khai hiệu quả các nội dung của Bản ghi nhớ. Toàn thành phố có 14 học sinh được lựa chọn tham gia Chương trình học bổng ASEAN tại Quảng Tây đã nhận giấy báo nhập học. Về hoạt động giao lưu và bồi dưỡng, thành phố đã cử 1 đoàn gồm 1 giáo viên và 5 học sinh tham dự Trại hè học tập năm 2026 tại Nam Ninh, Liễu Châu, Quế Lâm và Sùng Tả; cử 1 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo tại Phòng Thành Cảng và Nam Ninh. Ở bậc đại học, Trường Đại học Hạ Long đã làm việc với Trường Đại học Bách khoa Quế Lâm để triển khai trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu khoa học, đồng thời tổ chức giao lưu văn hóa với sinh viên Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Quế Lâm vào tháng 8/2026. Cùng với hợp tác quốc tế, TP Quảng Ninh cũng chú trọng bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho các nhóm người học, đưa Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Quảng Ninh vào hoạt động từ tháng 9/2026 và tiếp tục đầu tư cho giáo dục khu vực biên giới.

Đồng chí La Diệu Quang, Tham tán Giáo dục Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị trao đổi công tác giáo dục lần thứ 10 năm 2026 giữa các tỉnh, thành của Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm quản trị giáo dục số và đề xuất các giải pháp hợp tác khả thi trong giai đoạn mới. Đại diện Sở GD&ĐT TP Quảng Ninh đề xuất các bên thúc đẩy hợp tác trên 3 hướng chính: Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới giáo dục; tiếp tục mở rộng giao lưu giáo dục, tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và phổ thông nhằm cụ thể hóa hệ sinh thái hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT 6 địa phương ký kết Bản ghi nhớ Hội nghị trao đổi công tác giáo dục năm 2026.

Trên cơ sở thống nhất cao, lãnh đạo Sở GD&ĐT 6 địa phương đã ký kết Bản ghi nhớ Hội nghị trao đổi công tác giáo dục năm 2026. Theo đó, các bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về giáo dục số và mô hình “trí tuệ nhân tạo + giáo dục”, ưu tiên đào tạo nhân lực các ngành sản xuất thông minh, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, quản lý đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại biên giới thông minh, logistics thông minh và kinh tế số.

Các bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn học thuật, khóa bồi dưỡng ngắn hạn; kết nối các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp công nghệ, khu công nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo để sinh viên thực tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Đối với giáo dục đại học, các bên khuyến khích kết nối qua mô hình kết nghĩa, hợp tác “1+1+1” (1 trường đại học ngoài Quảng Tây, 1 trường đại học tại Quảng Tây và 1 trường đại học phía Việt Nam); triển khai các chương trình đào tạo liên kết “2+2”, “3+1”, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và hướng tới công nhận tín chỉ.

Ở bậc phổ thông, các bên đẩy mạnh xây dựng trường học thông minh, chia sẻ học liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo bảo đảm an toàn dữ liệu, đạo đức số và khuyến khích các trường học vùng biên giới thiết lập quan hệ kết nghĩa hữu nghị, giao lưu văn hóa, ngôn ngữ.

Về chính sách học bổng song phương, năm 2027, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiếp tục cấp 130 suất học bổng Chính phủ cho 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam học tập tại các trường đại học, học viện của Quảng Tây, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, năng lượng xanh, logistics thông minh và nông nghiệp hiện đại.

Đồng thời, các địa phương của Việt Nam tiếp tục triển khai cấp học bổng cho phía Quảng Tây, cụ thể: TP Quảng Ninh cấp 5 suất học bổng trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hạ Long; tỉnh Lạng Sơn cấp 5 suất trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội; tỉnh Tuyên Quang cấp 2 suất trình độ đại học cho TP Bách Sắc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); tỉnh Cao Bằng cấp 2 suất trình độ đại học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; các trường đại học trên địa bàn TP Hải Phòng cấp học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và các khóa học ngắn hạn cho người học thuộc các cơ sở đào tạo tại Quảng Tây từ năm 2026.

Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Theo cơ chế luân phiên hằng năm, Hội nghị trao đổi công tác giáo dục năm 2027 sẽ do Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đăng cai tổ chức.