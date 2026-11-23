Bên dòng sông Li Giang

Giữa miền non nước Quế Lâm, dòng Li Giang uốn lượn qua những dãy núi đá vôi trùng điệp, những ngôi làng cổ và những miền quê thanh bình. Cảnh sắc ấy đã làm nên tên tuổi của Dương Sóc, vùng đất được ví như một trong những miền sơn thủy đẹp nhất Quảng Tây (Trung Quốc). Trong những ngày lưu lại đây, chúng tôi có dịp ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông, tìm hiểu đời sống địa phương và cảm nhận cách người dân gìn giữ, khai thác những giá trị vốn có của quê hương.

Non nước Li Giang.

Nơi núi sông kể chuyện

Sau những ngày ở Nam Ninh, chúng tôi đến với Quế Lâm bằng tàu cao tốc. Quãng đường gần 370km được rút ngắn còn hơn 2 giờ di chuyển. Trên hành trình ấy, những câu chuyện về vùng đất sắp đặt chân đến được các đồng nghiệp Nhật báo Quảng Tây giới thiệu, khiến chúng tôi thêm háo hức. Câu nói “Sơn thủy Quế Lâm đệ nhất thiên hạ” được lưu truyền qua nhiều thế hệ, như lời ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất này. Và phải trực tiếp đặt chân đến đây, chúng tôi mới cảm nhận rõ hơn sức gợi của câu nói ấy.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ là hành trình du thuyền trên dòng Li Giang. Con thuyền chậm rãi xuôi qua những khúc sông quanh co. Hai bên bờ, những dãy núi đá vôi nối tiếp nhau, mỗi ngọn mang một dáng vẻ riêng. Có lúc vách núi hiện lên sừng sững ngay trước mắt, có lúc lại lùi xa, để lộ những xóm làng thấp thoáng bên bờ. Mặt nước phẳng lặng, lấp lánh ánh nắng, in bóng núi non, thỉnh thoảng gợn lên theo nhịp thuyền.

Trên thuyền, mọi người vừa ngắm cảnh, vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại hướng máy ảnh về một dáng núi hay khoảng sông đẹp vừa bắt gặp. Những người bạn Quảng Tây đi cùng cũng giới thiệu cho chúng tôi tên gọi, câu chuyện gắn với từng thắng cảnh. Trên dòng Li Giang, dãy núi Cửu Mã Họa Sơn thu hút sự chú ý bởi những hình thù tự nhiên trên vách đá, được ví như chín con ngựa ở các tư thế khác nhau. Từ thuyền nhìn lên, chúng tôi hào hứng tìm kiếm dáng hình từng con ngựa. Người dân nơi đây còn lưu truyền câu chuyện: Ai nhìn thấy đủ chín con ngựa sẽ đỗ Trạng nguyên. Trên những con thuyền, tiếng gọi nhau tìm ngựa, tiếng reo vui cứ nối tiếp, làm náo nức cả một khúc sông.

Cũng chính vùng cảnh sắc này đã được lựa chọn in trên mặt sau tờ tiền 20 nhân dân tệ của Trung Quốc. Bởi vậy, hình ảnh núi đá soi bóng xuống dòng sông vốn đã quen thuộc với nhiều người, ngay cả trước khi họ có dịp đặt chân đến Quế Lâm.

Men theo dòng sông, chúng tôi ghé thăm trấn cổ Hưng Bình. Những con phố nhỏ với nhà tường trắng, mái ngói sẫm màu và các công trình kiến trúc truyền thống vẫn lưu giữ dáng vẻ xưa. Dạo bước qua khu phố, chúng tôi bắt gặp những hàng quán địa phương cùng nhịp sinh hoạt bình dị của người dân. Không gian nơi đây không quá rộng, những con phố đan xen nhau, tạo cảm giác gần gũi, khác với sự nhộn nhịp của các khu du lịch lớn. Giữa một Dương Sóc ngày càng sôi động với các hoạt động du lịch, Hưng Bình vẫn giữ được nét trầm lắng của một thị trấn lâu đời bên sông.

Nếu ban ngày, Li Giang gây ấn tượng bởi vẻ khoáng đạt của núi non, sông nước, thì khi đêm xuống, dòng sông lại mang một diện mạo khác. Đêm ở Dương Sóc khép lại bằng buổi trình diễn thực cảnh “Ấn tượng chị Ba Lưu” ngay trên sông. Chương trình ra mắt năm 2004, có sự tham gia dàn dựng của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu cùng hai cộng sự Vương Triều Ca và Phạm Việt. Trước chuyến đi, tôi đã nghe nhiều về vở diễn này, nhưng những gì được chứng kiến trong đêm hôm ấy vẫn vượt xa hình dung ban đầu.

Vở diễn thực cảnh "Ấn tượng chị Ba Lưu" trên dòng sông Li Giang.

Sân khấu trải rộng trên mặt sông, phía sau là những dãy núi đá vôi nối tiếp nhau trong ánh trăng. Khi chương trình bắt đầu, ánh sáng bừng lên, âm nhạc vang vọng giữa không gian sông nước. Từng đoàn diễn viên xuất hiện trên những con thuyền, chuyển động giữa mặt sông rộng lớn. Có lúc cả không gian rực rỡ sắc màu, có lúc lại lắng xuống trong ánh sáng dịu dàng. Những chuyển động trên sân khấu, ánh sáng trên mặt nước và nền núi non phía xa hòa vào nhau, tạo nên một không gian biểu diễn ấn tượng.

Tôi đặc biệt thích những khoảnh khắc ánh sáng loang trên mặt sông, những bóng người thấp thoáng giữa nền núi non. Ngồi trên khán đài, có lúc tôi quên mất mình đang xem một chương trình biểu diễn, cảm giác như đang ở trên chiếc thuyền đánh cá của những ngư dân, nghe tiếng sóng vỗ dập dìu bên mạn thuyền.

Câu chuyện về chị Ba Lưu, nhân vật tiên ca trong văn hóa dân gian người dân tộc Choang, được kể bằng âm nhạc, điệu dân ca và ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Câu chuyện ấy được tái hiện ngay giữa không gian vốn gắn bó với nó: Dòng Li Giang, núi non và sông nước Dương Sóc. Những chất liệu văn hóa dân gian được đưa vào một hình thức biểu diễn quy mô lớn, nhưng vẫn giữ được sự kết nối với cảnh quan và đời sống bản địa. Có lẽ đó cũng là lý do khiến vở diễn để lại dấu ấn riêng, bởi người xem không chỉ thưởng thức nghệ thuật, mà còn được cảm nhận một phần văn hóa của vùng đất này.

Người Dương Sóc làm du lịch

Ở Kê Oa Độ, một ngôi làng mang dáng vẻ vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, chúng tôi được tìm hiểu về cách làm du lịch của người dân Dương Sóc. Nằm giữa vùng cảnh quan núi đá vôi đặc trưng của Quế Lâm, nơi đây từng bước thay đổi diện mạo trong quá trình thực hiện chủ trương chấn hưng nông thôn của Trung Quốc. Những đổi thay được bắt đầu từ năm 2019 gắn với nâng cấp đường sá, chỉnh trang hạ tầng và quy hoạch không gian xanh.

Không gian làng quê vẫn giữ được nét bình dị vốn có, nhưng khang trang, gọn gàng hơn. Du lịch phát triển mang đến sinh kế mới. Nhiều gia đình cải tạo nhà ở thành cơ sở lưu trú, mở nhà hàng, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm của du khách. Vườn cây, hồ sen, trang trại gia cầm cùng không gian đồng quê quen thuộc được người dân khai thác để phục vụ các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Năm 2025, thôn Kê Oa Độ đón trên 200.000 lượt khách.

Các đồng nghiệp Quảng Tây giới thiệu về thôn Kê Oa Độ.

Trong chuyến đi, chúng tôi có dịp gặp gỡ bà Hoàng Tiểu Tuyết, Bí thư Huyện ủy Dương Sóc. Giới thiệu với chúng tôi những món ăn mang phong vị địa phương, bà chia sẻ về lợi thế cảnh quan, văn hóa và định hướng phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc. Trong câu chuyện, bà cũng nhắc đến Quảng Ninh và bày tỏ mong muốn có thêm dịp gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau. Cuộc gặp diễn ra trong không khí cởi mở, gần gũi. Những chia sẻ của bà giúp chúng tôi hiểu thêm về cách Dương Sóc nhìn nhận tiềm năng của mình. Với một địa phương đã có tên tuổi trên bản đồ du lịch quốc tế, việc giữ gìn cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và tìm kiếm những sản phẩm trải nghiệm mới là những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển.

Một lát cắt khác của đời sống du lịch Dương Sóc hiện lên ở khu Phố Tây. Con phố nằm giữa trung tâm thị trấn, có lịch sử hơn 1.400 năm, vẫn lưu giữ những ngôi nhà cổ với mái ngói và kiến trúc truyền thống. Nhưng bên cạnh dáng vẻ xưa cũ là hệ thống cửa hiệu, nhà hàng, quán cà phê và cơ sở lưu trú nối tiếp nhau. Buổi tối, phố lên đèn, dòng người qua lại đông đúc, tạo nên nhịp sống sôi động.

Phố Tây bắt đầu thu hút đông đảo du khách nước ngoài từ những năm 1980. Dạo bước trên phố, chúng tôi bắt gặp những biển hiệu bằng nhiều thứ tiếng, các nhà hàng mang phong vị Á - Âu và những nhóm khách đến từ nhiều quốc gia. Sự giao thoa văn hóa tạo nên một không gian khá đặc biệt, nơi những nét kiến trúc truyền thống vẫn hiện diện giữa nhịp sống du lịch quốc tế. Người ta còn gọi nơi đây là “Ngôi làng toàn cầu”.

Một góc cổ trấn Hưng Bình.

Những ngày ở Dương Sóc trôi qua với nhiều trải nghiệm. Có dòng Li Giang xanh biếc, những dãy núi kỳ thú, sân khấu thực cảnh lung linh giữa sông nước; có những miền quê đang đổi thay và những con phố đông vui khi màn đêm xuống. Nhưng điều làm chúng tôi nhớ về chuyến đi còn là sự đồng hành của những người bạn Nhật báo Quảng Tây. Trên mỗi chặng đường, họ dành thời gian giới thiệu cảnh sắc, văn hóa địa phương, kể cho chúng tôi nghe những điều không dễ tìm thấy trong các tài liệu du lịch. Sự nhiệt tình ấy giống như cách những người bạn đón nhau về nhà.

Có lẽ vì thế, trong ký ức của chúng tôi, Dương Sóc không chỉ có vẻ đẹp của một miền sơn thủy nổi tiếng. Nơi đây còn có những con người đã đồng hành qua những ngày khám phá đầy ắp trải nghiệm. Và sau tất cả, điều còn đọng lại không chỉ là những bức ảnh đẹp bên dòng Li Giang, mà còn là cảm giác ấm áp khi được đón tiếp, sẻ chia và cùng nhau khám phá một miền đất mới.