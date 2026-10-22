Palmeiras vào chung kết Copa Libertadores nhờ tài cản phá luân lưu của Carlos Miguel

Thủ môn Carlos Miguel tiếp tục tỏa sáng trong loạt sút luân lưu, giúp Palmeiras vượt qua Fluminense để giành quyền vào chung kết Copa Libertadores (Giải Vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ) lần hai liên tiếp. Dù thua 0-1 ở trận bán kết lượt về ngày 21/10, Palmeiras vẫn đi tiếp nhờ chiến thắng 5-3 trong loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 2-2 qua hai lượt trận.

Nonato của Fluminense (phải) trong một pha tranh bóng với Agustin Giay của Palmeiras trong trận bán kết lượt về Copa Libertadores tại Sao Paulo, Brazil, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Bước vào trận bán kết lượt về với lợi thế thắng 2-1 trên sân khách ở lượt đi, Palmeiras đã không thể bảo toàn cách biệt. Phút 82, Hercules ghi bàn cho Fluminense, san bằng tổng tỷ số 2-2 sau hai lượt trận và buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Tại đây, thủ môn Carlos Miguel trở thành người hùng của Palmeiras khi cản phá thành công lượt sút thứ tư của Nonato, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 5-3. Đây không phải lần đầu tiên Miguel đóng vai trò quyết định trên chấm 11m ở mùa giải năm nay. Trước đó, tại vòng tứ kết, anh cũng cản phá thành công hai quả đá 11m trong cuộc đối đầu với Liga de Quito.

Chiến thắng này đưa Palmeiras vào chung kết Copa Libertadores năm thứ hai liên tiếp. Đối thủ của đội bóng Brazil sẽ là đương kim vô địch Flamengo hoặc Estudiantes de La Plata, hai đội đã hòa 0-0 trong trận bán kết lượt đi.

Trong khi đó, Fluminense lỡ cơ hội trở lại trận chung kết lần đầu tiên kể từ khi vô địch năm 2023, dù đã nỗ lực san bằng cách biệt sau hai lượt trận.

Việc Palmeiras tiếp tục góp mặt ở chung kết cũng cho thấy ưu thế của các câu lạc bộ Brazil tại Copa Libertadores. Trong bảy mùa giải gần nhất, chức vô địch giải đấu đều thuộc về các đại diện Brazil.

Trận chung kết Copa Libertadores 2026 sẽ diễn ra ngày 28/11 trên sân vận động Centenario ở Montevideo, Uruguay.