Croatia bắt giữ nhiều cổ động viên bóng đá có hành vi bài Do Thái

Ngày 16/10, cảnh sát thành phố Split (Croatia) cho biết đã bắt giữ ít nhất 12 cổ động viên Hajduk Split với cáo buộc kích động bạo lực và thù hận, sau vụ tuần hành có các khẩu hiệu bài Do Thái trước trận đấu giữa Hajduk Split và Ajax Amsterdam tại UEFA Conference League.

Hàng nghìn cổ động viên thuộc nhóm Torcida của câu lạc bộ Hajduk Split tuần hành về phía sân vận động trước trận đấu với Ajax Amsterdam tại UEFA Conference League ở thành phố Split, Croatia, ngày 15/10/2026. Ảnh: AP

UEFA Conference League là giải đấu cấp câu lạc bộ do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức, đứng thứ ba trong hệ thống các cúp châu Âu, sau UEFA Champions League (Cúp C1) và UEFA Europa League (Cúp C2).

Trước trận đấu tối 15/10, hàng nghìn cổ động viên Hajduk Split tuần hành trên đường phố, hô vang những lời lẽ xúc phạm người Do Thái và ca ngợi Adolf Hitler, thủ lĩnh Đức Quốc xã. Đoàn người đi phía sau một chiếc ô tô chở mô hình quan tài mang tên Ajax, câu lạc bộ từ lâu có mối liên hệ với cộng đồng Do Thái tại Amsterdam.

Vụ việc làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ tại Croatia. Tổng thống Zoran Milanovic và chính phủ bảo thủ của nước này lên án hành vi của các cổ động viên, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm những người vi phạm.

Ngày 16/10, cảnh sát thông báo đã bắt giữ 12 cổ động viên với cáo buộc kích động bạo lực và thù hận, đồng thời cho biết có thể tiếp tục bắt giữ thêm các nghi phạm. Trong trận đấu, một số cổ động viên Hajduk Split còn đụng độ với cảnh sát, ném pháo sáng và các vật thể khác xuống sân, khiến trọng tài phải tạm dừng trận đấu 12 phút. Hajduk Split cuối cùng giành chiến thắng 2-1 trước Ajax. Đây là trận đấu lớn đầu tiên của đội bóng Croatia trên sân nhà tại đấu trường châu Âu sau 16 năm.

Trong tuyên bố sau vụ việc, Liên đoàn Bóng đá Croatia cho rằng hành vi của các cổ động viên đã gây tổn hại đến hình ảnh bóng đá nước này và hoàn toàn đi ngược những giá trị cơ bản của thể thao, gồm tôn trọng lẫn nhau, khoan dung và đoàn kết.

Tổng thống Milanovic kêu gọi áp dụng các biện pháp và hình thức xử phạt đủ sức răn đe, qua đó khẳng định Croatia không có chỗ cho những hành vi tôn vinh chủ nghĩa Quốc xã.

Chính phủ Croatia nhiều năm qua bị cáo buộc làm ngơ trước sự gia tăng của các tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và cực đoan gắn với di sản của chế độ thân Đức Quốc xã tại Croatia trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Chính phủ nước này bác bỏ những cáo buộc trên.

Ông Milorad Pupovac, lãnh đạo chính trị của cộng đồng người Serbia tại Croatia, cho rằng những diễn biến tại Split là hệ quả có thể dự báo từ trước. Cộng đồng người Serbia từng là một trong những nhóm chịu sự đàn áp của chế độ thân Đức Quốc xã tại Croatia trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong thời kỳ này, hàng chục nghìn người Serbia, người Do Thái, người Roma và người Croatia chống phát xít đã thiệt mạng tại các trại tập trung ở Croatia. Tuy nhiên, một số phần tử dân tộc chủ nghĩa Croatia vẫn sử dụng khẩu hiệu của chế độ thân Đức Quốc xã thời Chiến tranh thế giới thứ hai như một biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của Croatia khỏi Liên bang Nam Tư trước đây, khi người Serbia giữ vai trò chi phối.

Đại sứ quán Israel tại Zagreb cũng lên án các vụ việc tại Split, bày tỏ sự bàng hoàng sâu sắc và kêu gọi Chính phủ Croatia có biện pháp ứng phó.

Câu lạc bộ Hajduk Split đã xin lỗi về hành vi của một bộ phận cổ động viên, nhấn mạnh những người này không đại diện cho toàn thể người hâm mộ. Đội bóng thừa nhận dù đã nỗ lực ngăn chặn, sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra và cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm về các hậu quả liên quan. Hajduk Split cũng có thể đối mặt với án kỷ luật của UEFA sau sự cố làm gián đoạn trận đấu.