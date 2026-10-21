Man City thắng AEK Athens 5-1 trước nhiều khán đài trống tại Champions League

Ngày 20/10 (giờ địa phương), Manchester City thắng đậm AEK Athens 5-1 tại Champions League, nhưng lượng khán giả thưa thớt với hàng nghìn chỗ ngồi bỏ trống tại sân Etihad cũng thu hút sự chú ý.

Những hàng ghế trống trên khán đài sân Etihad trong trận Manchester City gặp AEK Athens tại Champions League, ở Manchester, Anh, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP

Chỉ có 40.042 khán giả đến sân chứng kiến chiến thắng của Man City, thấp hơn nhiều so với sức chứa 61.000 chỗ ngồi của sân Etihad sau khi mở rộng. Nhiều khu vực khán đài xuất hiện những hàng ghế trống.

Trước đó, trận sân nhà có lượng khán giả thấp nhất của Man City mùa này là cuộc tiếp đón Norwich, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh, ở Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng trước, với khoảng 32.000 người đến sân. Trong khi đó, tất cả các trận sân nhà khác của Man City từ đầu mùa đều thu hút hơn 60.000 khán giả.

Huấn luyện viên Enzo Maresca của Man City nhận xét: "Tôi nghĩ những cổ động viên có mặt trên sân đã cổ vũ rất tốt. Ở trận gặp Ipswich trước đó, họ tạo ra bầu không khí tuyệt vời. Tuần tới, chúng tôi còn hai trận sân nhà, trong đó có trận gặp Brighton và tôi tin chắc bầu không khí sẽ lại rất sôi động".

Sự sụt giảm khán giả bất ngờ diễn ra trong bối cảnh người hâm mộ Man City vẫn thể hiện tinh thần ủng hộ mạnh mẽ sau khi cơ quan chức năng kết luận câu lạc bộ có hàng loạt sai phạm tài chính.

Man City có nguy cơ đối mặt với nhiều hình thức xử phạt, từ tiền phạt lớn, bị trừ điểm cho đến khả năng phải rời Premier League. Câu lạc bộ đã kháng cáo phán quyết này.

Ở trận Champions League gần nhất trên sân nhà gặp Paris Saint-Germain (PSG), hơn 60.000 khán giả đã đến cổ vũ Man City. Trước trận đấu, câu lạc bộ tổ chức màn trình diễn pháo hoa và chiếu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử đội bóng trên các màn hình lớn tại sân vận động. Hoạt động này có thể xem là cách Man City thể hiện thái độ không khuất phục trước phán quyết liên quan đến những sai phạm tài chính.

Thời gian gần đây, một số cổ động viên Man City còn mang theo những quả chuối bơm hơi đến sân, tái hiện trào lưu cổ vũ từng phổ biến trong những năm 1980, thời điểm rất lâu trước khi câu lạc bộ vươn lên trở thành thế lực hàng đầu bóng đá Anh nhờ nguồn đầu tư từ các chủ sở hữu Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tuy nhiên, không nhiều cổ động viên mang theo những quả chuối bơm hơi trong trận gặp AEK Athens.

Một nguyên nhân có thể khiến lượng khán giả sụt giảm là Man City phải thi đấu 3 trận sân nhà trong chưa đầy một tuần, lần lượt gặp Ipswich, PSG và AEK Athens.

Các cầu thủ Manchester City ăn mừng sau khi Erling Haaland ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận gặp Ipswich Town tại Giải Ngoại hạng Anh, ở thành phố Manchester (Anh), ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Trái ngược với sự thưa thớt trên nhiều khán đài của đội chủ nhà, các cổ động viên AEK Athens liên tục cổ vũ đội bóng dù đại diện Hy Lạp nhận thất bại nặng nề. Huấn luyện viên Marko Nikolić của AEK Athens cho biết: "Tôi không muốn bình luận về lượng khán giả của đội chủ nhà. Đó là chuyện của họ. Tôi chỉ tập trung vào cổ động viên và đội bóng của mình, bởi tôi thực sự yêu thích công việc huấn luyện tại đây".

Ông nhấn mạnh: "Tôi hy vọng mọi người biết đến bầu không khí trên sân nhà của chúng tôi. Hầu như trận đấu nào tại giải quốc nội hay đấu trường châu Âu cũng kín khán giả. Họ luôn đồng hành cùng đội bóng. Tôi vẫn nhớ một số trận đấu trên sân khách trong hai năm qua. Tôi thực sự tự hào về cách người hâm mộ theo chân và cổ vũ đội bóng".

Nhà cầm quân này cũng đánh giá cao việc các cổ động viên tiếp tục động viên cầu thủ khi trận đấu kết thúc, dù đội nhà thua đậm. "Điều đó nhắc nhở chúng tôi phải thi đấu dũng cảm hơn trong lần tới", ông Nikolić nói.

Trên thực tế, những cổ động viên Man City không đến sân đã bỏ lỡ một màn trình diễn tấn công ấn tượng khác của thầy trò huấn luyện viên Maresca. Đội bóng đang dẫn đầu Premier League nhanh chóng trở lại sau thất bại trước PSG, giành chiến thắng thứ hai ở vòng phân hạng Champions League mùa này.

Dù tiền đạo chủ lực Erling Haaland ngồi dự bị, Man City vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội. Phil Foden lập hat-trick, trong khi Elliot Anderson và Rayan Cherki mỗi người đóng góp một bàn thắng. Stavros Pilios ghi bàn danh dự cho AEK Athens, khép lại trận đấu với tỷ số 5-1 nghiêng về đội chủ nhà.