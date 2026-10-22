Champions League: Bayern hòa Arsenal, Real Madrid thắng đậm, MU thất bại trước Como

Lượt trận Champions League ngày 21/10 chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý khi Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 dù Harry Kane ghi bàn và kiến tạo, Real Madrid đánh bại Leipzig 4-1, còn Manchester United tiếp tục sa sút với thất bại 1-4 trước Como. Trong khi đó, Aston Villa duy trì thành tích toàn thắng để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng vòng phân hạng.

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich dứt điểm trong trận đấu UEFA Champions League giữa Bayern Munich và Arsenal tại Munich, Đức, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu, Arsenal, đương kim á quân Champions League, giành được một điểm trên sân của Bayern Munich, đội từng 6 lần vô địch giải đấu. Tiền vệ Declan Rice của Arsenal ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 82 sau pha phối hợp với tiền đạo Viktor Gyokeres, khiến đội chủ nhà không thể bảo toàn lợi thế.

Trước đó, tiền vệ Eberechi Eze mở tỷ số cho Arsenal, nhưng Bayern nhanh chóng đáp trả khi Kane kiến tạo để hậu vệ Alphonso Davies ghi bàn. Sang hiệp hai, Kane thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Bayern vượt lên dẫn trước trước khi Rice ấn định tỷ số hòa.

Bàn thắng này nâng thành tích của Kane lên 16 bàn sau 23 lần đối đầu Arsenal trong sự nghiệp. Tiền đạo người Anh từng ghi bàn vào lưới đội bóng London ở mọi mùa giải từ 2014-2015 đến 2023-2024, phần lớn trong thời gian khoác áo Tottenham. Đáng chú ý, Kane đã ghi bàn trong 10 trận Champions League liên tiếp, chỉ còn kém một trận so với kỷ lục 11 trận liên tiếp ghi bàn của Cristiano Ronaldo, được thiết lập trong giai đoạn 2017-2018.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Real Madrid đánh bại Leipzig 4-1, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận vòng phân hạng Champions League. Đây là chiến thắng tương đối thuận lợi của đội bóng do HLV José Mourinho dẫn dắt, sau khi phải ghi ba bàn trong 10 phút cuối để vượt qua Roma ở trận đấu tuần trước.

Tiền vệ Bernardo Silva, cựu cầu thủ Manchester City, mở tỷ số cho Real Madrid ngay trước giờ nghỉ bằng pha dứt điểm cận thành sau khi thủ môn Maarten Vandevoordt của Leipzig không thể bắt gọn cú sút của Arda Guler. Sang hiệp hai, Guler nhân đôi cách biệt trước khi tiền đạo Kylian Mbappé nâng tỷ số lên 3-0, đánh dấu bàn thắng thứ 73 trong sự nghiệp tại Champions League. Tiền đạo Tidiam Gomis rút ngắn tỷ số cho Leipzig, nhưng Yan Diomande lập công, tái lập cách biệt ba bàn và ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid. Kết quả này giúp đội bóng Tây Ban Nha có bước chạy đà thuận lợi trước trận kinh điển với Barcelona vào ngày 25/10.

Trong khi đó, Manchester United tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng sau thất bại 1-4 trên sân của Como, đội bóng lần đầu tham dự Champions League. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đại diện Anh tại đấu trường châu Âu, với tổng tỷ số hai trận là 1-6.

Tiền vệ Nico Paz trở thành nhân vật nổi bật trong chiến thắng của Como khi ghi hai bàn và kiến tạo một bàn. Cầu thủ đang được xem là ứng viên kế thừa vai trò tổ chức lối chơi của Lionel Messi tại đội tuyển Argentina đã mở tỷ số ngay phút thứ hai bằng cú sút xoáy từ rìa vòng cấm, sau khi hậu vệ Harry Maguire của Manchester United để lộ khoảng trống.

Bàn thua sớm khiến Manchester United trở thành đội bóng Anh đầu tiên để thủng lưới trong hai phút đầu ở hai trận liên tiếp tại các giải đấu cấp câu lạc bộ lớn của châu Âu. Tuần trước, đội bóng này cũng nhận bàn thua ngay phút đầu tiên do Pablo Barrios ghi trong thất bại 0-2 trước Atletico Madrid.

Sau bàn mở tỷ số, Paz kiến tạo để tiền đạo Tasos Douvikas tâng bóng qua thủ môn Senne Lammens, ghi bàn thắng thứ ba của anh sau ba trận Champions League. Chính Paz sau đó nâng tỷ số lên 3-0 trước khi trung vệ Jacobo Ramon ghi bàn thứ tư cho Como. Tiền đạo Joshua Zirkzee chỉ có thể ghi bàn danh dự cho Manchester United trong thời gian bù giờ.

Thất bại tiếp tục gia tăng sức ép đối với HLV Michael Carrick, trong bối cảnh nội bộ Manchester United đã xuất hiện những bất đồng. Tuần trước, hậu vệ Lisandro Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo về công tác tuyển mộ cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là đối tượng chính của những lời chỉ trích. Trước đó, hồi tháng 1, mâu thuẫn giữa HLV Ruben Amorim và ông Wilcox đã nhanh chóng dẫn tới việc nhà cầm quân này bị sa thải sau 14 tháng tại vị. Hiện Manchester United mới thắng một trong 11 trận sân khách gần nhất ở Champions League, tụt xuống vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng vòng phân hạng, trong khi Como vươn lên thứ chín. Đáng chú ý, đội bóng Italy này còn thi đấu ở giải hạng tư cách đây bảy năm.

Ở các trận đấu khác, Aston Villa đánh bại Viking của Na Uy với tỷ số 3-1 để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Unai Emery toàn thắng cả ba trận, ghi 12 bàn và để thủng lưới ba lần, chỉ xếp sau đương kim vô địch hai mùa liên tiếp Paris Saint-Germain do kém số bàn thắng ghi được.

Inter Milan thắng Shakhtar Donetsk 1-0; LASK đánh bại Sporting Lisbon 3-2; Galatasaray thắng Lille 4-2 với bàn thắng của tiền đạo Victor Osimhen vào lưới đội bóng cũ; Club Brugge vượt qua Lens 3-0; còn Real Betis thắng Feyenoord 1-0 nhờ quả phạt đền của tiền vệ Isco.

Real Madrid và Real Betis cũng duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận, trong khi nhà vô địch Áo LASK có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League.