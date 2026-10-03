Tuần lễ Thời trang Paris: Hào nhoáng giữa lúc ngành xa xỉ chững lại

Tuần lễ Thời trang Paris Xuân - Hè 2027 vẫn phô diễn sức hút bằng những sàn diễn xa hoa, dàn khách mời nổi tiếng và cách dàn dựng giàu tính thị giác, bất chấp ngành hàng xa xỉ đang đối mặt với sức mua suy giảm. Giữa tuần lễ, hai xu hướng nổi bật dần định hình: sự trở lại của vẻ hào nhoáng quy mô lớn và nỗ lực đưa kỹ thuật couture vào những món đồ thường ngày để gia tăng cảm nhận về giá trị sản phẩm.

Các người mẫu trình diễn những thiết kế thuộc bộ sưu tập thời trang nữ Xuân Hè 2027 của Saint Laurent tại Paris, Pháp. Ảnh: AP.

Tại Saint Laurent, những chiếc đèn chùm khổng lồ phủ ánh vàng lên sàn diễn ngoài trời màu đen bóng, trong khi tháp Eiffel lấp lánh ở phía xa. Khách mời có nữ diễn viên Catherine Deneuve, người mẫu Kate Moss, Hailey Bieber và diễn viên Rami Malek. Ở những địa điểm khác, ca sĩ Jennifer Lopez theo dõi show Stella McCartney trong khu vườn ướt mưa, còn ca sĩ Rihanna xuất hiện tại buổi trình diễn của thương hiệu Matières Fécales.

Dù thị trường xa xỉ gặp khó khăn, Paris vẫn cho thấy khả năng tạo ra những hàng ghế đầu quy tụ ngôi sao và những sân khấu được thiết kế để lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Sự phô diễn ấy không chỉ nhằm thu hút sự chú ý mà còn cho thấy các thương hiệu vẫn dựa nhiều vào cảm giác độc quyền, quy mô và tính biểu tượng để duy trì sức hấp dẫn của hàng xa xỉ.

Tại Saint Laurent, nhà thiết kế Anthony Vaccarello đánh dấu 10 năm gắn bó với thương hiệu bằng một bộ sưu tập mang nhiều yếu tố hồi tưởng. Vàng gần như bao trùm toàn bộ các thiết kế, từ những bề mặt ánh kim, chất liệu xuyên thấu tới ren, gấm và những đôi giày cao gót đặt trên phần gót hình rắn.

Sự hào nhoáng này xuất hiện trong bối cảnh ngành thời trang cao cấp đang chịu sức ép rõ rệt. Tháng trước, tập đoàn mỹ phẩm L’Oréal đã vượt LVMH trở thành công ty niêm yết có giá trị lớn nhất của Pháp, lần đầu tiên kể từ năm 2017 một doanh nghiệp ngoài lĩnh vực xa xỉ đứng đầu thị trường chứng khoán Paris.

Tập đoàn Kering, công ty mẹ của Saint Laurent, đã trở lại tăng trưởng sau giai đoạn suy giảm mạnh, nhưng Balenciaga vẫn chịu áp lực. Trong khi đó, Saint Laurent - thương hiệu lớn thứ hai của Kering - đang tăng trưởng trở lại nhờ nhu cầu mạnh tại Mỹ và châu Âu, phần nào bù đắp cho Gucci khi thương hiệu này vẫn vật lộn với nhiều năm doanh số giảm.

Các nhà mốt khác cũng tiếp tục khai thác bề mặt, chất liệu và cấu trúc để duy trì cảm giác xa xỉ. Tại Chloé, Giám đốc sáng tạo Chemena Kamali kết hợp ren thêu broderie anglaise với ren, ngọc trai và tua rua. Stella McCartney sử dụng những cấu trúc dệt kim giống san hô, denim in hình cá heo và các chi tiết tạo hình gợi cảm giác bồng bềnh dưới nước.

Tại Issey Miyake, nhà thiết kế Satoshi Kondo khai thác “khoảng không” giữa cơ thể và trang phục thông qua các thiết kế phồng, nhẹ và chuyển động theo từng bước chân. Những cách tiếp cận này tiếp tục đặt trọng tâm vào cảm giác, bề mặt và kỹ thuật - những yếu tố vốn được dùng để phân biệt sản phẩm xa xỉ với hàng thời trang đại chúng.

Nhưng câu hỏi lớn hơn của tuần lễ nằm ở cách các thương hiệu chứng minh giá trị của sản phẩm trong bối cảnh khách hàng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước mức giá cao.

Tại Balenciaga, Giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli đưa ra câu trả lời bằng kỹ thuật. Những hàng chỉ dày đặc định hình một chiếc sơ mi trắng thành phần eo ôm sát và peplum xòe. Áo phông được xử lý theo cách tương tự, còn quần jeans được cắt chéo theo thớ vải để thay đổi độ rủ.

Thay vì giới hạn kỹ thuật couture ở những thiết kế cầu kỳ dành cho sàn diễn, Balenciaga đưa chúng vào những món đồ quen thuộc. Cách tiếp cận này biến áo sơ mi, áo phông hay quần jeans thành những sản phẩm có độ hoàn thiện và hàm lượng thủ công cao hơn, qua đó tạo thêm cơ sở để giải thích cho mức giá xa xỉ.

Loewe nhân dịp kỷ niệm 180 năm chọn một hướng tiết chế hơn. Thương hiệu giảm bớt những màn phô diễn kỹ thuật, tập trung vào da mềm và váy đính hạt thủy tinh - những trang phục được thiết kế để mặc thay vì chỉ để tạo hiệu ứng trên sàn diễn.

Sự chuyển dịch này cho thấy một cách trả lời khác của ngành xa xỉ trước sức ép thị trường: không nhất thiết hạ giá, mà đưa nhiều hơn tay nghề, kỹ thuật và giá trị sử dụng vào những món đồ người tiêu dùng có thể mặc thường xuyên.

Theo hãng tư vấn Bain & Company, khoảng 60 triệu khách hàng đã rời bỏ thị trường xa xỉ kể từ năm 2022 trong bối cảnh lạm phát và giá các mặt hàng cao cấp tăng khoảng 20% trong hai năm.