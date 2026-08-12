Phát huy trách nhiệm của sở, ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Ngày 12/8, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế tháng 7; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2026.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo kịch bản điều chỉnh, mục tiêu tăng trưởng GRDP quý III của Quảng Ninh phải đạt 15,41%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp trong điều hành kinh tế - xã hội.

Theo đó, các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ cơ bản duy trì tiến độ. Trong 7 tháng, Quảng Ninh đón hơn 15,1 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 44.300 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 10/8 đạt 69.689 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán cả năm.

Đối với đầu tư công, toàn tỉnh đã giải ngân gần 11.300 tỷ đồng, đạt 71% kịch bản quý III. Tỉnh đặt mục tiêu hết quý III giải ngân gần 17.000 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm tiến độ. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; riêng 13 dự án trọng điểm còn hơn 925 ha cần hoàn thành trong tháng 8 và tháng 9.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, một số chỉ tiêu phát triển chưa đạt theo kế hoạch. Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, hiện có 4 sản phẩm gồm tấm quang năng, ô tô, ti vi đang chậm tiến độ; trong khi đây lại là nhóm sản phẩm có đóng góp lớn, tác động trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng 28,48% của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng quý III đã được điều chỉnh, cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng tháng, đến từng ngành, từng địa phương; thường xuyên rà soát tiến độ theo tuần, chủ động nhận diện những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt để kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để bị động trong hai tháng cuối quý.

Trong đó, tỉnh xác định công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu; do đó cần tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn liên quan để thúc đẩy phát triển. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm; tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện về mặt bằng, thủ tục và vật liệu để các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch. Các địa phương, chủ đầu tư phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và khối lượng công việc còn lại, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để xử lý.

Đối với khu vực dịch vụ, đồng chí yêu cầu cần tận dụng tối đa dư địa từ các sự kiện văn hóa, du lịch, hoạt động đón khách quốc tế để tăng lượng khách, doanh thu du lịch, bán lẻ và dịch vụ. Trên cơ sở đó, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của quý III, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 9 tháng và cả năm 2026.