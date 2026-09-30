Thêm lực đẩy cho kinh tế tư nhân

Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động. Nhận thấy rõ tầm quan trọng của lĩnh vực kinh tế này, Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều giải pháp tổng thể, toàn diện, đột phá, đặc thù để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân, củng cố niềm tin, tạo khí thế và xung lực mới cho phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Những năm qua, mặc dù kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, tuy nhiên, lĩnh vực này hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước. Hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiềm lực tài chính, trình độ quản trị hạn chế; phần lớn có năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo thấp; còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn, công nghệ, đất đai, tài nguyên, nhân lực chất lượng cao.

Để phát huy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW. Trong đó, đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương, đường lối khác của Đảng; phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12%/năm, đóng góp khoảng 55-58% GDP, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động.

Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế tư nhân phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế; phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP.

Tập đoàn Thành Công đầu tư nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng tại KCN Việt Hưng. Ảnh: Thu Chung

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tạo thêm lực đẩy, động lực cho doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân phát triển bứt phá. Như mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Văn bản số 7125/NHNN-TD yêu cầu các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước chi nhánh tại các khu vực tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp về nguồn vốn, lãi suất cho vay và điều kiện tiếp cận tín dụng đối với các thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Đáng chú ý, lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam phải thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

Nhóm khách hàng vay vốn gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, như nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xuất khẩu; kinh tế số; trí tuệ nhân tạo; công nghiệp bán dẫn; chế biến, chế tạo và các dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định pháp luật.

Cùng với chính sách giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg khuyến khích phát triển các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn như sản xuất xe điện, năng lượng tái tạo, tái chế nhựa, vật liệu thân thiện với môi trường, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng mặt trời, điện sinh khối, du lịch sinh thái, thu gom, tái chế phụ phẩm nông nghiệp… Trong đó, các doanh nghiệp tư nhân thực hiện những dự án này có thể được hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay nếu đáp ứng đủ tiêu chí. Chính sách góp phần giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn, thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Đối với Quảng Ninh, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, quản trị phát triển, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; đóng góp của kinh tế tư nhân trong GRDP khoảng 40-45%; phát triển mạnh kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng nhất cùng với các thành phần kinh tế khác để phát triển kinh tế địa phương…

Như năm 2026 này, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp, phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Thành phố cũng triển khai các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn giai đoạn 2026 – 2030; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ tối đa các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về giải quyết thủ tục hành chính, huy động, sử dụng nguồn lực đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc, nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh; động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, phấn đấu thành lập mới trên 2.500 doanh nghiệp trong năm 2026.

Từ sự vào cuộc quyết liệt, sát sao, thực chất, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, địa phương các cấp, đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố Quảng Ninh có trên 13.700 doanh nghiệp đang hoạt động, đặc biệt trong đó có trên 2.700 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng của năm 2026 (vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm: 2.500 doanh nghiệp). Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 60,8% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 70,6% lực lượng lao động xã hội. Qua đó, đóng góp vào thu ngân sách của thành phố 9 tháng ước đạt 80.327 tỷ đồng, vượt 11,91% kế hoạch 9 tháng, tăng 88,28% so với cùng kỳ năm 2025.

Từ thực tiễn phát triển cho thấy, lĩnh vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Việc tiếp tục tạo các cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến khích, thúc đẩy, tạo cơ hội cho lĩnh vực này phát triển cũng chính là tạo thêm lực đẩy cho nền kinh tế quốc gia nói chung, các địa phương, trong đó có Quảng Ninh tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong thời gian tới.