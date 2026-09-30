Vươn lên làm giàu từ cây ba kích

Ba Chẽ có điều kiện tự nhiên phù hợp với nhiều loại cây dược liệu, trong đó ba kích là một sản phẩm đã gắn với đời sống và sản xuất của người dân địa phương. Phát huy lợi thế ấy, nhiều đoàn viên, thanh niên mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế, chủ động đầu tư sản xuất, nâng cao giá trị trên chính mảnh đất quê hương. Mô hình trồng ba kích tím của anh Đặng Phi Hùng, đoàn viên thôn Nam Hả Trong, là một trong những cách làm như vậy.

Sinh ra và lớn lên tại Ba Chẽ, anh Hùng hiểu khá rõ điều kiện đất đai, khí hậu nơi đây. Qua tìm hiểu thực tế, anh nhận thấy ba kích có khả năng thích nghi tốt, giá trị kinh tế cao và phù hợp với hướng phát triển cây dược liệu của địa phương. Năm 2021, anh bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc ba kích tím, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của những người đã có thời gian gắn bó với loại cây này.

Vườn Ba Kích được anh Hùng chăm bón tỉ mỉ.

Không có nhiều kinh nghiệm ban đầu, anh vừa làm vừa tích lũy kiến thức. Trên diện tích khoảng 0,3ha, anh Hùng đầu tư trồng hơn 2.000 gốc ba kích. Đây là loại cây có thời gian sinh trưởng khá dài, đòi hỏi người trồng phải kiên trì và dành nhiều công sức chăm sóc. Anh Hùng chú trọng khâu làm đất, theo dõi độ ẩm, phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên kiểm tra tình trạng cây để kịp thời điều chỉnh kỹ thuật. “Trồng cây dược liệu cần sự kiên trì, bởi thời gian từ khi xuống giống đến lúc thu hoạch khá dài. Trong quá trình làm, tôi vừa làm vừa học hỏi thêm kinh nghiệm, từ đó điều chỉnh cách chăm sóc để cây phát triển tốt hơn” - anh Hùng chia sẻ.

Mỗi giai đoạn sinh trưởng của vườn cây đều được anh Hùng theo dõi cẩn thận. Sau hơn 4 năm rưỡi chăm sóc, vườn ba kích của anh Hùng phát triển ổn định, bước vào giai đoạn cho thu hoạch. Theo ước tính, đợt thu hoạch này có thể đạt khoảng 1,2-1,5 tấn củ. Kết quả bước đầu tạo thêm nguồn thu cho gia đình, tiếp thêm động lực để anh đi theo hướng phát triển cây dược liệu.

Không chỉ chú trọng nâng cao năng suất, anh Hùng cũng tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Việc theo dõi sinh trưởng của cây, chủ động phòng trừ sâu bệnh, lựa chọn thời điểm chăm sóc phù hợp giúp giảm công sức và nâng cao chất lượng củ ba kích. Anh cũng tìm hiểu cách sơ chế, bảo quản sản phẩm nhằm giữ được giá trị của cây dược liệu sau thu hoạch.

Anh Đặng Phi Hùng không chỉ quan tâm đến năng suất, chất lượng mà còn tìm cách đưa sản phẩm quê hương mình đi xa hơn.

Trong tiêu thụ sản phẩm, tư duy của người trẻ cũng tạo nên cách làm đổi mới. Thay vì chỉ phụ thuộc vào thị trường truyền thống, các sản phẩm ba kích được anh Hùng giới thiệu trên các nền tảng mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và những kênh bán hàng trực tuyến. Hình ảnh về vùng đất Ba Chẽ, quá trình chăm sóc, thu hoạch được chia sẻ tỉ mỉ trên nền tảng số giúp khách hàng có thêm thông tin về nguồn gốc sản phẩm. Việc livestream giới thiệu, bán hàng cũng được xem là một hướng tiếp cận khách hàng phù hợp với lợi thế công nghệ của thanh niên.

Theo anh Hùng, người trồng không chỉ quan tâm đến năng suất mà còn phải chú ý chất lượng, nguồn gốc và cách đưa sản phẩm tới người tiêu dùng. Hình ảnh, video về vùng trồng và sản phẩm được chia sẻ trên các nền tảng số giúp nông sản Ba Chẽ tiếp cận thêm nhiều khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Gần 5 năm gắn bó với vườn ba kích, anh Hùng đã có thêm kinh nghiệm trong chăm sóc, thu hoạch, quảng bá và tìm đầu ra cho sản phẩm. Đây cũng là lựa chọn của nhiều thanh niên Ba Chẽ: Bám đất, bám rừng, chịu khó học hỏi và tìm cách đưa sản phẩm quê hương mình đi xa hơn.